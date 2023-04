Teljesen kiüresedik a fővárosi önkormányzat

De emlékezetes volt az is, amikor a főváros a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt is le akarta fújni, amelynek megszervezését végül az V. kerületi önkormányzatnak kellett átvállalnia. A fővárosi kerületek közül egyébként egyikben sem beszélnek csődközeli állapotról, a növekvő adóbevételek (amelyek a főváros kasszáját is hizlalják) és a kormánytól kapott támogatások (ilyet kap Budapest is) biztosítják a működésüket. A főváros egyetlen feladata, amelyet nem tud átruházni a kerületekre, a BKV fenntartása lenne, a közösségi közlekedés ügyét azonban rendszerint zsarolásra használja fel a főváros, a hiányt pedig 2019 óta csaknem a tízszeresére növelték a legfontosabb fővárosi cégben.

Emlékezetes, 2019-ben Tarlós István akkori főpolgármester lapunkban közzétett nyílt levelében jelezte, hogy személyes közbenjárására maradt meg az önállóan választható főpolgármesteri pozíció.

Karácsony Gergelyék azonban három és fél év alatt olyan szinten kiüresítették a fővárosi önkormányzatot, hogy érdemes lenne újra napirendre venni, hogy valóban szükség van-e a főpolgármesteri látszatpozíció fenntartására.

Borítókép: Illusztráció. Fotó: Bach Máté