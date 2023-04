Tizenegyezer fiatallal találkozott Ferenc pápa

A fővárosi Papp László Sportarénában tizenegyezer fiatallal találkozott személyesen Ferenc pápa. A budapesti eseményre nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is érkeztek meghívott és regisztrált fiatal magyar katolikus hívek. Fontos, hogy online felületeken, illetve élő televíziós adásnak köszönhetően is be lehetett kapcsolódni a rendezvénybe, illetve a Szent István téren a bazilika előtti kivetítőn is követhető volt az esemény. Ferenc pápa beszédéről a Magyar Nemzet folyamatosan frissülő cikkben ITT adott hírt.

Hatalmas üdvrivalgás fogadta Ferenc pápát

Megérkezett a szentatya a Papp László Sportarénába, aki a rá vigyázó testőrök gyűrűjében, egy kocsiban ülve körbement a létesítményben. Olykor lassítottak, volt, akivel kezet fogott, sőt, egy alkalommal megállt. Elkérte az egyik fiatalnál levő, az ő pápai fejfedőjéhez (pileólus) hasonló fejfedőt, és kicserélte a sajátjával. Ezután visszaadta a kölcsön kapott fejfedőt. Később pedig a szentatya kiszállt a kocsiból, hogy kerekesszékbne ülő mozgássérültekkel fogjon kezet.

Hamarosan érkezik a szentatya

Bejelentették az ifjúsági találkozó házigazdái, hogy hamarosan megérkezik Ferenc pápa, akit, mint korábban megírtuk, Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi püspök atya köszönt majd. A nézőtérről a fiatalok óriási ovációval és tapssal reagáltak a hírre. Közben a szervezők kérdésünkre arról tájékoztattak, hogy biztonsági okból 16 óra után már senki nem hagyhatja el a helyét.

Hatalmas ováció kísérte a szentatya felkonferálását

Megkezdődött a hivatalos program az ifjúsági találkozón, a Papp László Sportaréna mostanra megtelt. Az eseményen, mint a korábbi hasonló rendezvényeken, most is a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus adja a zenei szolgálatot. A hangulat már most fergeteges, a program ismertetésekor minden egyes fellépőt óriási üdvrivalgás kísért, a második legnagyobb ovációt Rúzsa Magdi kapta. A Papp László Sportaréna azonban akkor robbant fel igazán, amikor a délután házigazdái bejelentették: hamarosan érkezik a létesítménybe Ferenc pápa. A villanyokat közben lekapcsolták, nagyon sok fiatal élvezi, hogy a félhomályban a telefonjával világíthat. Ezzel némileg olyan hatást érnek el, mintha a lelátókon mécsesek égnének.

Lassan megtelik a Papp László Sportaréna

Közel másfél óra van még az ifjúsági találkozó kezdetéig, de hamarosan megtelik a létesítmény, ahol összesen tizenegyezer fiatal foglal majd helyet. Sokan frissítőt vesznek magukhoz, a vendégek számos büfében tudnak maguknak élelmet és innivalót vásárolni, a többiek, a bent helyet foglalók pedig az egyház és a Vatikán életéről nézhetnek kisfilmeket, riportokat, interjúkat a három óriás kivetítőn.

Egyenruhás hívek is részt vesznek a találkozón

Több tucat egyenruhás fiatal is eljött az ifjúsági találkozóra. Ők, mint elmondták, egyetemi hallgatók, illetve a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium oktatói és növendékei. A fiatalemberek annyit árultak el, hogy az ifjúsági találkozót beiktatták a programjukba, így vannak itt.

Zavartalan és gyors a bejutás

Bár a hivatalos program csak 16 óra 30 perckor kezdődik, már most nagyon sok fiatal várakozik a Papp László Sportaréna előtti téren. Az érkező ismerősök szeretettel, egymást átölelve köszöntik egymást, több százan beszélgetnek a kellenes délutáni napsütésben. Sokan sárga-fehér kis zászlócskát szorongatnak a kezükben, mások a részletes programot böngészik. Vannak, akik számára nem világos, hogy mit lehet bevinni az Arénába és mit nem, igyekeznek egymást tájékoztatni. Nagyon sok beléptető kapu van, így zavartalan és gyors a bejutás a létesítménybe, amit a biztonsági személyzet sok tagja segít.

Gyülekeznek a fiatalok az ifjúsági találkozóra

Sorra érkeznek a fiatal magyar katolikus hívek a budapesti Papp László Sportarénába, velük, összesen tizenegyezer vendéggel a szentatya 16 óra 30 perctől személyesen találkozik majd. Az eseményre nemcsak itthonról, hanem a határon túlról is jöttek meghívott és regisztrált fialok, a legtöbben távolsági buszokkal és tömegközlekedéssel érkeztek. A fővárosban élő Emma és édesanyja metróval tették meg a lakhelyük és a Papp László Sportaréna közötti utat. A fiatal lány azon szerencsések egyike, akik a budapesti Szent Margit Gimnáziumból regisztrálhattak az ifjúsági találkozóra, ők kísérőkkel együtt csaknem kilencvenen vannak. A lány édesanyja mosolyogva számolt be arról, hogy nagyon közel laknak ahhoz a hotelhoz, ahol Ferenc pápát elszállásolták, így többször látták már érkezni vagy éppen távozni a szentatyát. – Nagyon sokan eljönnek hozzá, csak azért, hogy köszöntsék őt, ő pedig mindig nagyon kedvesen, aranyosan visszainteget nekik – jegyezte meg. Emma pedig arról beszélt, hogy rendkívül nagy megtiszteltetés neki, hogy jelen lehet az ifjúsági találkozón, ami szavai szerint élete legszebb élménye lehet majd.

Személyesen találkoznak a hívő fiatalok a szentatyával Fotó: Forráspont.katolikus.hu

Változatos program

A hivatalos program 15 órától kezdődik, de a szentatya 16 óra 30 perc körül érkezik. Az eseményen Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKKP) ifjúsági bizottságának elnöke köszönti a szentatyát, majd Ferenc pápa beszédet mond a fiataloknak. Az ifjúsági találkozón most is a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus adja a zenei szolgálatot. Természetesen elhangzik a találkozó dala a Szent Ignác életét feldolgozó musicalből Dolhai Attila, Nagy Bogi, Dánielfy Gergő, Szőcs Reni és Szandi részvételével. Az eseményen Rúzsa Magdi is énekel majd.

Teljesen megtelik a Papp László Sportaréna az ifjúsági találkozóra Fotó: MTI/Jászai Csaba



A cél elérni a fiatalokat



Közel öt éve, 2018. szeptember 15-én tartották meg az első Forráspont – az Egy nap Jézusért – rendezvényt, amely azóta a fiatalok elérésének meghatározó eseménye lett. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjára készülve merült fel, hogy az ifjúság megszólításának ezt a formáját válasszák. „Találkozási lehetőség Jézussal, aki velünk marad az Oltáriszentségben” – hirdeti az invitálás.

A Forráspont rendezvények a zenei koncertek hangulatával indulnak Fotó: Forráspont.katolikus.hu

A rendezvény elsődleges célközönsége a 15–30 év közöttiek. A Forráspont íve építkező: a zenei koncertek hangulatával indul, hogy a szentmisében, az eucharisztiában elérkezzen Jézusig, és a szentségimádás megszentelt csendjében fejeződjön be. A zenei palettán neves szerzők és énekesek dalai szerepelnek, amelyek hitről, szeretetről és elköteleződésről szólnak. Az evangélium terjesztésének ez a módja különösképpen közel áll a fiatalokhoz. Számukra ugyanis a zene az önkifejezés, az identitás megmutatásának a része, így ez a rendezvény lehetőség arra, hogy a zenén keresztül a hitüket is a középpontba állíthassák.

Borítókép: A határon túlról is érkeztek fiatalok a találkozóra