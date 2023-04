Vizsgálatot kezdeményez a Fidesz a gyanús telefonos kampány miatt

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul a Fidesz, annak a kivizsgálását kérve, hogy Péterffy Attila polgármester és csapata honnan szerezte meg a pécsiek telefonszámait, és vajon mennyire jogszerű a telefonos kampány – tájékoztatta minderől a Magyar Nemzetet a Fidesz pécsi frakcióvezetője. Csizmadia Péter elmondta: azok után kezdeményeznek vizsgálatot, hogy a témában feltett kérdéseikre a pécsi közgyűlés keddi ülésén nem adott megnyugtató válaszokat a balliberális településvezető. Szavai szerint Péterffy Attila azzal védekezett, hogy nincs ügy, és a telefonos kampányt különben sem az önkormányzat, hanem a Pécs Jövője Egyesület rendelte meg.

Csakhogy valójában ez az egyesület a pécsi baloldal álcivil ernyőszervezete

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Mint azt korábban megírtuk, a Pécs Aktuál számolt be először arról, hogy a baranyai vármegyeszékhely polgármestere közvélemény-kutatás jellegű telefonos kampányt indított azért, hogy tudassa a pécsiekkel, a városban nem lesz akkumulátorgyár, megvédi a vizeket. A helyi Fidesznek azonban több problémája is van a kezdeményezéssel. Őri László, a Fidesz pécsi választókerületi elnöke, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke kijelentette: értelmetlennek tartják Péterffy Attila telefonhívásait egy nem létező ügyben, és úgy véli, álságos is a polgármester, mert a Pécsi Hőerőműbe épp Péterffy Attila vezetése alatt nagy mennyiségben vágták ki a mecseki erdőket.

Akkor láthatólag nem a pécsiek egészsége és a környezet megóvása volt Péterffy Attilának a prioritás

– mutatott rá Őri László. Szavai szerint Péterffy akciója arra is alkalmas, hogy aláássa a befektetői bizalmat Pécs iránt. Az eset kapcsán Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője és Berényi Zoltán, az Összefogás Pécsért képviselője sajtótájékoztatót tartottak, ahol elmondták: az ügy kísértetiesen hasonlít a tavalyi választási kampányban bevetett Márki-Zay Péter-féle sms-cunamihoz, amely DatAdat-botrányként is elhíresült. Berényi Zoltán kitért arra: őt is elérte Péterffy Attila telefonon, de egy olyan titkos számon, amelyet soha, senkinek nem adott meg, csak a család ismeri. Hozzátette, hogy eddig háromszor érkezett erre idegen hívás: tavaly Márki-Zay Péter, aztán Karácsony Gergely kereste, most pedig Péterffy Attila.

Borítókép: Péterffy Attila polgármester aligha örül az induló vizsgálatnak (Fotó: Facebook/Péterffy Attila)