Az olimpiai bajnok Kammerer Zoltán lett Göd polgármestere

Kammerer Zoltánt, Göd büszkeségét és díszpolgárát, a háromszoros olimpiai és világbajnok kajakozót 2034 (58,28 százalék) szavazattal polgármesterré választották a Gödön – derül ki a Nemzeti Választási Iroda frissen publikált adataiból. Kammerer Zoltán függetlenként indult, ám nem titkoltan őt támogatta a Fidesz–KDNP, illetve Tuzson Bence, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője.

Kammerer Zoltán, Erdőssy Csaba, Varga Ádám és Ceiner Benjámin (b-j) a férfi kajak négyesek 1000 méteres versenyében a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2018. június 8-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A polgármesteri tisztségért hárman indultak, de hivatalosan egyikük sem volt kormánypárti, illetve ellenzéki jelölt. Szilágyi László, a Kapu Cikk Egyesület jelöltje 1023 (29,31 százalék) szavazatot gyűjtött be. A politikus korábban a DK–Jobbik–LMP–Mindenki Magyarországa–Momentum–Párbeszéd színeiben jutott be egyéni választókerületből a képviselő-testületbe, a Gyurcsány-párt tagja volt, ám később elhagyta a Demokratikus Koalíciót. Most az ellenzéki pártok nem tették le mellette egyértelműen a voksukat. A harmadik Rataj András volt, aki szintén függetlenként indult, ám múltja alapján baloldali érzelműnek mondható. Neki csupán 433 (12,41 százalék) szavazatot sikerült szereznie.

Miért voltak időközi választások Gödön?

A bajok nem az elmúlt hónapokban kezdődtek a településen, hanem a 2019. októberi önkormányzati választások óta folyamatosan jelentkeztek. Az előző ciklusban fideszes többség irányította a Pest megyei várost, három és fél évvel ezelőtt azonban győzött a baloldal. Momentumos lett a polgármester, s elvileg kényelmes többségben (8:4) kormányozhatták volna Gödöt,

de gyorsan kiderült, hogy értékközösség, elvi azonosság helyett csak a hatalmi érdekek kötötték össze a baloldali összefogást.

Egy év után a nyolctagú koalíció három frakcióra oszlott – négy képviselővel a legerősebb a Momentum volt, ugyanakkora, mint a Fidesz –, a baloldali politikusok pedig hamar szembekerültek egymással, a többségük egyébként azóta már ki is lépett a pártjából. Ehhez járult a tapasztalatlan, kissé öntörvényű személyiségű Balogh Csaba, aki a feleségével – a szintén képviselő Vajda Viktóriával – önálló bázist akart kiépíteni.

A momentumosok pedig összebalhéztak a már csupán papíron szövetséges DK-val – azzal vádolva meg őket, hogy összefogtak a Fidesszel.

Ezt követően egy időre ugyan rendeződni látszott a helyzet, de hamarosan újra kiéleződtek a konfliktusok, s gyakorlatilag megszűnt Balogh mögött a többség. A polgármester csak akkor tudta elfogadtatni a testülettel a javaslatait, ha azok egyértelműen a város javát szolgálták. Balogh 2022 májusában kilépett a Momentumból, majd idén február elején a polgármesteri tisztségéről is lemondott. Előtte nem sokkal adta vissza mandátumát az 5. számú egyéni választókerület képviselője, a szintén momentumos Hlavács Judit – aki a baloldal egyik főideológusának számított azzal, hogy az országos politikát is behozta az önkormányzatba –, sokak szerint ezzel a lépésével „ágyazott meg” a polgármester távozásának. Hlavács Judit egykori választókerületében Kammerer Zoltán most 53,2 százalékkal győzött.

Mi a felállás most a városházán?

Kammerer dupla győzelmével csak 11 tagú a képviselő-testület, így elég hat szavazat a minősített megszerzéséhez. A Fidesznek jelenleg négy mandátuma, a polgármester-képviselő azonban nyilván a kormánypártokkal szavaz a jövőben, ezzel megvan az ötödik, így csupán egy városatyát kell a kormánypártoknak meggyőzniük. S miután az utóbbi időben már rendszeresen a Fidesszel szavazott Lőrincz László egykori DK-s alpolgármester, ezért rá gyaníthatóan továbbra is számíthat majd a kormánypárt, azaz feltételezhetően át tudják venni a város irányítását.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Kammerer Zoltán olimpiai és világbajnok kajakozó a Tokaji Vízitúra Központ átadásán 2018. június 14-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)