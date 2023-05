Az ügyvéd, aki elhatározta, felviszi a magyar zászlót a világ tetejére

volt olyan társa is, aki 8800 méternél fordult vissza. Ő azonban minden nehézsége – így az ötször előforduló asztmás roham ellenére – az utolsó pár száz métert is megtette. Ennek teljesítéséhez pedig további löketet adott azoknak az elhunyt mászóknak – köztük három magyarnak, Várkonyi Lászlónak, Gárdos Sándornak és Reinhard Wlasichnak – az emlékparkja is, akik az északi oldalon hunytak el.