– Mennyire tekinthető történelmi jelentőségűnek az a tény, hogy egymást követő két évben rendezik meg a CPAC Hungaryt?

– Azt jelzi, hogy a világ kíváncsi ránk, nekünk pedig van mondanivalónk a világ számára. Sokan tartják fontosnak, hogy legyen párbeszéd a magyarok és köztük, hogy egymásra figyelve, közösen gondolkodjunk az előttünk álló kihívásokról. Korszakhatáron vagyunk, a világ átrendeződik körülöttünk. Háború zajlik a határaink­nál Oroszország és Ukrajna között. Nagyon éles ellentét feszül Kína és az Egyesült Államok között Tajvan ügyében, látjuk, hogy mi zajlik Szudánban. Fontos konfliktuspontok jöttek létre a világban, mindenhol új szövetségi rendszerek kialakulását figyelhetjük meg. A globális pénzügyi rendszer is inog, hiszen hatalmas bankok mennek csődbe. Mindenki érzi, hogy sok területen zajlanak gyors változások, amikben nekünk el kell tudnunk igazodni. Emellett gondolkodnunk kell azon is, hogy mit tehetünk az identitásunk megőrzéséért, azért, hogy békében és jólétben élhessünk.

– Mennyire befolyásolja a világ különböző konzervatív pártjai közötti kapcsolatokat az orosz–ukrán háború és annak következményei?

– Világossá kell tennünk, hogy mi a békében vagyunk érdekeltek, ez határozza meg a háborúval kapcsolatos álláspontunkat is. Külföldi partne­reink számára ezt kell világossá tennünk, hiszen egy sor más kérdésben egyezik a véleményünk, közösek az érdekeink. Éppen azért van szükség a párbeszédre, a személyes találkozásokra, hogy ők is mérlegelni tudják a mi szempontjainkat és mi is az övéiket. Fontosnak tartom, hogy képesek legyünk az eltérő vélemények figyelembevételére. Erre a CPAC Hungary jó alkalmat kínál, mert a személyes kapcsolatok mindig sokkal több haszonnal járnak, mint amikor az üzenetek csak áttételeken vagy közvetítőkön keresztül jutnak el egymáshoz.

– A CPAC mozaikszóban az A betű az action szó, azaz a cselekvés rövidítése. Mit tennének a konzervatív pártok annak megfékezésére, hogy az élet egyre több területén betörő liberális, neomarxista életfelfogást, a woke-izmust megállítsák, és eljuttassák a valódi, konzervatív értékeket a szélesebb nyilvánossághoz?

– A kultúránkat nagyon határozottan kell védenünk, értékeinket elkötelezetten kell képviselnünk. A képviselet pedig cselekvés nélkül mit sem ér. Tehát cselekvő módon kell kiállnunk a saját értékeink mellett. Ha ezt nem tesszük meg, ha nem vesszük fel a kesztyűt, akkor átgázolnak rajtunk. Nagyon sok olyan, „modernnek” mondott hullámmal szemben is fel kell lépnünk, amelyek a világ bizonyos részeit már áthatották, behódolásra kényszerítették. Mi viszont ellenállunk és ellenálltunk. Példaként említem a marxizmus–leninizmust, amelyek Nyugaton a mai napig egyre jelentősebb szerepet játszanak, ugyanakkor mi sem a múltban, sem most nem hódoltunk be előtte, hanem kitartottunk a hagyományaink, a jól bevált értékek megőrzése mellett. A nyugati világ azonban a történelem szemétdombjáról kikapirgálja magának egyes részeit belőle. Nekünk segítséget és támaszt ad az ezzel való szembeszegülésben az a majdnem fél évszázad, amit az erőszakos, totális kommunista diktatúrában töltöttünk. Ezalatt a magát modernnek és korszerűnek mondó ideológiáról kiderült, hogy nem több egy használhatatlan és káros ötlethalmaznál, amire ráment a magyarok ötven éve.

– De immunisabbá tett bennünket.

– Így van, és amiket megtapasztaltunk, azt meg kell osztanunk azokkal, akik nem élték át, hogy mindez mit jelent a gyakorlatban. Hogy ne tápláljanak illúziókat.

– Sok helyen a világban már magyar törvényalkotási mintákat vesznek át, legyen szó akár a gyermekvédelmi törvényről, akár a családtámogatási rendszerről. Hogyan befolyásolja a konzervatív magyar modell a világpolitikát?

– Példát mutatunk bátorságból. Bátorság nélkül nincs semmi, sem cselekvés, sem gondolkodás. Lehet, hogy a világban másoknak is eszükbe jutott ugyanez, máshol is próbálkoztak, de mi meg is csináltuk, és ez erőt ad. Ez az egyik legfontosabb dolog. A bátorság az, ami miatt ilyen felfokozott mértékű érdeklődés irányul Magyarországra.

– Főigazgató asszony miről fog értekezni a konferencián?

– A szabadságról, a nemzeti szuverenitásról és az emancipációról fogok beszélni.