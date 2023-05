Harcolni kell az elnyomás ellen

Matt Whitaker a média baloldali és liberális elfogultságáról kijelentette: ez valóban létező jelenség. Felidézte, hogy mielőtt Elon Musk átvette a Twitter irányítását, a jobboldali hangokat elnyomták. – Szükségünk van egy „gondolatpiacra”, ahol mindenki megszólalhat, ahol mindenfajta információnak és véleménynek meg kell jelennie – vélekedett. Úgy fogalmazott:

most egy olyan hely lett a világhálóból, ahol az „előnyben részesített beszéd” kiemelt helyzetben van, és általában a baloldali, woke-ideológiát preferálják azokkal a konzervatív, hagyománytisztelő értékekkel szemben, amelyek Istenben és az emberek egyediségében hisznek. Harcolnunk kell az elnyomás ellen!

Úgy látja, vannak olyan magáncégek, amelyek a kormány érdekében cselekednek, és ezek igazán próbára teszik az amerikai alkotmány első, szólásszabadságról szóló kiegészítését. A volt miniszter arra biztatott, hogy azok, akiknek hozzá hasonlóan van véleményplatformjuk, továbbra is bátran hallassák a hangjukat, mert „meg kell menteni a köztársaságot”. – A konzervatív gondolatok jobbak, mert ha ránézek néhány államra a hazámban, mint például Iowára, ahol születtem, vagy Floridára, esetleg Texasra, ezeken a helyeken a konzervatív gondolat virágzik és ezzel együtt az emberek is boldogabbak. Ez azért lehetséges, mert több szabadságot kapnak, beleértve az egyén szabadságát is – mutatott rá.

– Óriási támogatója vagyok annak, hogy mindenki fejezze ki a véleményét és mutassa meg magát. Ha rá tudjuk ébreszteni az embereket, hogy ezek a dolgok működnek, akkor tényleg előnyben vagyunk

– mondta Matt Whitaker.