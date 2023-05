Dobra vernék az MSZP Villányi úti székházát

Eladná Villányi úti székházát az MSZP, pontosabban annak alapítványa, a tulajdonos Villányi úti Konferencia-központ és Szabadegyetem Alapítvány. Az erről szóló előterjesztést Tóth Bertalan frakcióvezető már ismertette is a választmánnyal – erősítették meg a Magyar Nemzet szocialista forrásai. Elmondásuk szerint a pártvezetés már évek óta fontolgatta az értékesítést, ám politikai okokból nem merték meghozni a döntést.

Az utolsó „családi ezüstként, vörös erődként” emlegetett ingatlan elvesztése ugyanis jól szimbolizálja az egykori kormányzópárt mélyrepülését, teljes eljelentéktelenedését.

A legutóbbi, 2020-ban végeztetett értékbecslés alapján legalább három-, de akár négymilliárd forintot is érhet a Villányi úti épület, amin jelenleg csaknem félmilliárdos jelzáloghitel van, és amit Leisztinger Tamás adott fedezetként a szocialistáknak. A Tóth Bertalan által ismertetett tervek alapján az eladás és a jelzálog törlesztése után is csinos summa maradna az alapítványnál, amely állítólag egy új székház, közösségi tér vásárlását tervezi. A Szabad Európa korábban több forrásból is úgy értesült, hogy a Villányi úti komplexumot Leisz­tinger Tamás vagy Puch László veheti meg.

Bár az MSZP sajtóosztálya nem reagált a megkeresésünkre, információnkat megerősíteni látszik, hogy a szocia­listák tavalyi tisztújító kongresszusát megelőző elnökségi ülésen döntés született a párt tizennégy ingatlanának dobra veréséről. Ezek között van budapesti és számos vidéki pártiroda is. Tóth Bertalan leköszönő társelnök, aki utolsó intézkedéseként írta alá az erről szóló dokumentumokat, a HVG-nek erről korábban azt állította: a tizennégy ingatlanról lekerült a jelzálog, így azok értékesíthetővé váltak. Ráadásul rendelkezésre állt ezekről a hitelező bank által készített értékbecslés is, amelynek alapján megbíztak egy ügyvédi irodát, hogy találjanak vevőt az ingatlanokra. A szocialisták a tizennégy ingatlan közül eddig egy erzsébetvárosi irodát tudtak értékesíteni, a 2021-es értékbecslésben szereplő, közel 75,4 milliós érték feletti áron. Ezzel kapcsolatban a HVG arra utalt, hogy az jócskán áron alul kelhetett el.

Lapunk már tavaly felhívta a figyelmet arra, hogy az MSZP Villányi úti központján sehol nem látható a párt szegfűs logója, mintha a szocialisták ott sem lennének.

Jelenlétük nyomainak felleléséhez be kell menni az épületbe, ahol egy tábla jelzi, hogy a képviselőcsoportjuknak is van ott irodája. Ez azért is furcsa, mert az Országgyűlés Hivatala ingyen biztosít irodát a képviselőcsoportok működéséhez.

Borítókép: MSZP nagygyűlés (Fotó: Teknős Miklós)