Dömötör Csaba: A kormány fenntartja az árstopokat

Varju László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője a napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az orbáni inflációt a magyarok nem fogják elfelejteni. A Gyurcsány-párt politikusa szerint a kormány elbukott, majd hangot adott annak, hogy Dobrev Klára árnyékkormánya kidolgozott egy 13 pontos akciótervet az infláció ellen.

– Az egész európai gazdaság nagy nehézségekkel néz szembe – szögezte le válaszában Dömtör Csaba. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, hogy a rossz brüsszeli döntések hatásai alól Magyarország nem tudja kivonni magát, ám hazánkban még így is 4,6 százalékos volt tavaly a gazdasági növekedés.

– Megpróbálják letagadni, de nem mellékes körülmény, hogy az energiaszankciók négyezermilliárd forinttal szűkítették a magyar gazdaság mozgásterét

– húzta alá a kormánypárti politikus.

Mint mondta, nem nevezné akciótervnek, hogy több százezer magyar ember elvesztette a munkáját, eltékozolták az állami vagyont és nem volt érdemi nyugdíjemelés a baloldal kormányzása idején.

– A kormány fenntartja az árstopokat, amiket a baloldal következetesen támadott, továbbá idén is volt nyugdíjemelés és nyugdíjprémium, a kamatstopot kiterjesztettük a diákhitelekre is, a minimálbér pedig háromszorosára emelkedett – rögzítette Dömötör Csaba. Szót ejtett arról is, hogy a rezsicsökkentés nélkül havi 181 ezer forintos pluszkiadása lenne a családoknak.

– Nem várjuk el, hogy mindenben egyetértsünk, de joggal várjuk el, hogy támogassák azokat a lépéseket, amelyek több százezer magyar családnak jelentenek segítséget. De már azzal is beérnénk, hogyha nem folytatnának kampányt azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat – hangsúlyozta.

