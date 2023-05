Farkas Bertalan már várja az első magyar női űrhajóst + videó

Az első magyar űrhajóst, korábbi vadászpilótát, nyugalmazott dandártábornokot köszöntötték az iskola rendészeti tagozatos tanulói. A meghívott elmondta, 1981-ben is járt már az intézményben, 42 év múltán látogatott vissza. Kiemelte, gondolatébresztőnek is szánja előadását, és bízik abban, hogy hamarosan női űrhajósa is lesz Magyarországnak – írta meg a HEOL.hu.

A következő magyar űrhajós viszont már biztosan férfi lesz.

A jelentkezők között voltak hölgyek is, de a négyfősre szűkített mezőnyben már csak férfiak maradtak. Annak érdekében, hogy valakiből űrhajós legyen, tanulnia kell, emelte ki Farkas Bertalan.

Kifejtette, ő még vadászpilóta sem szeretett volna lenni gyerekkorában, űrhajós pláne nem, hiszen akkoriban még ilyenek nem is voltak. A kisvárdai középiskolájában padtársa unszolására jelentkezett vadászpilótának; ő megfelelt az orvosi vizsgálatokon, a barátja nem.

Farkas Bertalan mesélt a külföldi gyakorlatokról, s arról is, hogy 1977 májusában megszületett kislánya, majd júniusban jött a hír, lehet jelentkezni űrhajósnak.

Felesége nem örült az ötletnek, de azzal vigasztalta, hamar kiesik a rostán. Nem így történt, a 95 jelentkező közül benne volt a hét kiválasztottban, a Szovjetunióban pedig négyre, majd kettőre szűkült a potenciális utazók száma.

Farkas Bertalan arra biztatta az egri tanulókat, hogy sajátítsanak el nyelveket, sportoljanak sokat.