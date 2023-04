Van mit keresnünk a világűrben

A legjobbak között

Az első megfigyelések tanulsága az volt, hogy a magyar kutatók azokat a nagy eseményeket kövessék, amikor egy-egy napkitörés idején hirtelen több százszorosára nőhet a légkör sűrűsége, megváltoztatva az addigra már megsokszorozódott műholdak mozgását és pályáját.

A hatvanas évekre Magyarország egyike lett annak a kevés országnak, amelyik eredményekről tudott beszámolni a nemzetközi kongresszusokon.

– Nem sokan voltunk, de nagyon lelkesek, és egy idő után át is tértem a klasszikus csillagászatról az űrtevékenység területére – idézte fel a csillagász, aki 1961-től kezdett kifejezetten űrkutatással foglalkozni a műszaki egyetemen, ahol a csoport vezetője Ferencz Csaba, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos édesapja volt. – Közben a bajai állomásunk elkezdte a mesterséges égitestek pályaelemeinek meghatározására kitalált Interobs programot egy nemzetközi együttműködés részeként, amihez csatlakoztak más országok megfigyelő hálózatai is – mondta a csillagász, akinek felesége, Illés Erzsébet volt az első a magyar csillagászok között, aki számítógépet használt.

Átaludt Holdra lépés

Almár Ivánt az a megtiszteltetés érte 1969-ben, hogy részt vehetett a holdra szállás élő televíziós közvetítésében, ami életre szóló élményt jelentett. Bár az adásban szereplők mindannyian jól beszéltek angolul, küszködtek a nyelvi kihívásokkal, mert nem ismerték az amerikaiak egymás között használt szakzsargonját. Emiatt a közvetítés kemény diónak bizonyult, ráadásul a minősége sem volt a legjobb, és a tervezett időzítést sem tartották.

A leszállást élőben adták, majd az űrhajósok aludtak volna, ezért Almár Ivánék is hazamentek. – Magyar idő szerint éjjel háromkor az amerikaiak mégis a Holdra léptek, így a magyar szakemberek csak reggel hétkor tudták felvételről kommentálni az eseményt

– jegyezte meg a csillagász.

Az 1970-es években létrehoztak egy korszerű megfigyelő központot, a Vác közelében található Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumot, amelyet Almár Iván vezetett tíz éven keresztül. Az intézmény műholdakhoz kapcsolódó, de gyakorlati célú feladatokat látott el. Kaptak korszerű eszközöket, például lézerrel mérték bizonyos holdak távolságát, de a nagyon pontos rádiós követési módszereket is elkezdték használni. Emellett a csillagász segédkezett a távérzékelés szakterületének megalapításában is.

Almár Iván közel hét évtizede kutatja a kozmosz titkait (Fotó: Kurucz Árpád)

Farkas Bertalan az első

– Az Interkozmosz-tanács szervezte az első magyar űrhajós fellövését körülvevő tudományos programot, amelyben arra fókuszáltak, miként lehetne az űrrepülést arra használni, hogy készüljenek Magyarországról űrfelvételek.

Eredetileg 1979. május végén bocsátották volna fel Farkas Bertalan első magyar űrhajóst, akinek a kiválasztása hosszadalmas folyamat volt, jóval bonyolultabb és tovább tartott, mint a mai űrhajósoké. Moszkvában azonban bejelentették a felbocsátásra összegyűlteknek, hogy technikai okokból az űrrepülés elmarad, egy év múlva lehet majd újra próbát tenni.

Ez a kimaradt év viszont jó volt arra, hogy megalapozza a későbbi magyar űrtevékenységet, amelyek közül a csillagász a sugárzásmérés fejlesztését nevezte a legfontosabbnak – idézte fel az első magyar űrutazásának előzmé­nyeit.

Almár Iván hangsúlyozta, ennek az időszaknak a kutatásai ma visszaköszönnek a Hunor-programban.

Mint az közismert, a program részeként 2024 végén vagy 2025 elején újabb magyar űrhajóst bocsátanak fel. A jelölteket nemrég választották ki, közülük a legjobb utazhat az űrbe. Mint korábban Ferencz Orsolya lapunknak elmondta, a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó asztronauta küldetését a tervek szerint a szintén kiképzett többi űrhajósjelölt a földi központból fogja segíteni. A négy jelölt egyike Szakály András negyvenéves repülőgép-tervező mérnök, aki dolgozott a repülőgép-iparág óriásainál és kis cégeknél is. Másodikként Schlégl Ádám 33 éves klinikai ortopédsebészt mutatták be, aki szerint a világűrben elvégzett orvosbiológiai kutatásoknak kiemelt szerepük lesz a napi klinikai gyakorlatban is. A harmadik jelölt Kapu Tibor 31 éves nyíregyházi fejlesztőmérnök, aki dolgozott a gyógyszeriparban, hibridautók akkumulátorával, majd űrhajósok sugárzásvédelmét szolgáló ruhák fejlesztésében. A negyedik jelölt Cserényi Gyula, aki 33 éves, erősáramú villamosmérnök, korábban a Bosch-gyárban dolgozott, és az űrhajósokra bízott technológiát pótolhatatlannak nevezte.