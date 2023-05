Karácsonyék csúcsra járatják a háborús propagandát

A pénz döntő hányada a spekuláns Soros Györgytől származik, aki közismerten a jelenleg kormányzó amerikai demokraták egyik meghatározó háttérembere, és finanszírozója. A magyarországi dollárbaloldalhoz az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy nevű alapítvány közvetítésével érkezett a pénzügyi támogatás nagy része.

Az NGO vezetője éppen Karácsony Gergely főpolgármester és Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök bizalmi embere, Korányi Dávid, nem meglepő tehát hogy a főpolgármester ilyen vehemensen képviseli az amerikai és uniós háborúpárti politikát.

A Párbeszéd élen jár a háborús uszításban

De Karácsony párttársai, a Párbeszéd nevű formáció vezető politikusai sem maradtak le Budapest első embere mögött a háborús uszításban.

Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke tavaly április 15-én a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amiben azt írta: „A béke, a biztonság és az igazság érdekében itt lenne a legfőbb ideje, hogy Magyarország is megkezdje a direkt fegyverszállításokat, és végrehajtsa a szankciókat: az orosz kémbank, a benne és azon kívül működő orosz kémek kizavarását, és a putyini Paks2 projekt leállítását…”

Ezzel a nyilatkozatával szembesítette Tordait idén februárban egy nyilvános vitaesten Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A miniszterhelyettes idézte a baloldali politikus tavaly áprilisi állásfoglalását, mire Tordai helyeselt és megjegyezte, azért gondolja így ma is, hogy „ne kelljen szégyenkezni”.

Majd a további szópárbajban újra kijelentette Tordai, hogy fegyvereket kellene szállítanunk Ukrajnának, ahogy „mindenki” teszi. Idén március 31-én a már említett békepárti parlamenti határozat elfogadása után az Országházból jelentkezett be videón a Párbeszéd frakcióvezetője, Szabó Tímea és Tordai Bence, azt magyarázva, hogy miért utasították el a kormánypártok állásfoglalását.

Tordai úgy fogalmazott: „azt szeretnénk, ha Európa és a világ teljes területén abbahagynák a csatározásokat, abbahagynák a háborúskodásokat. Ehhez viszont az agresszornak kell abbahagyniuk a támadó hadműveleteket. Az agresszornak, jelen esetben a putyini Oroszországnak kell kivonulnia Ukrajnából. A mi békepártiságunk Ukrajna békéje mellett áll ki. Egy olyan méltányos, az ukrán nép és az Ukrajnában élő kisebbségeknek, a kárpátaljai magyarok számára is biztonságos, megnyugtató, elfogadható békére van szükség, amelyet egyelőre a putyini Oroszország nem hajlandó megkötni. És amíg ez így van, addig nekünk támogatnunk kell az ukránokat, úgy ahogy ezt a nemzetközi közösség teszi.”

Szintén a Párbeszéd egyik politikusa, Barabás Richárd március elején az ATV-ben azt fejtegette, hogy szerinte hazugság tűzszünetről beszélni, mert „ha most életbe lépne, az azt okozná, hogy Ukrajna területének jelentős részén ott maradnak az oroszok. Így indulna el a béketárgyalás, ami Ukrajna területi megosztottságához vezetne, ami egyébként garantálná az évtizedes vagy évtizedekig elhúzódó konfliktuszónát, egyébként Európa határában, Magyarország mellett. Ez egyébként nem érdeke sem Európának, sem Magyarországnak.”

– Jávor Benedek, a Párbeszéd volt EP-képviselője 2022. március elsején a Hvg.hu portálon megjelent publicisztikában: „[…] Mit tehet Európa ebben a helyzetben? Sajnos az a szomorú igazság, hogy nem túl sokat. A nyílt, katonai beavatkozást valamennyi mérvadó döntéshozó – érthető és támogatható módon – elutasítja. Nyújthatunk morális, politikai, gazdasági és valamelyes katonai támogatást (fegyverszállítások formájában) Ukrajnának, ahogy azt az EU és tagállamainak többsége meg is teszi. Jó néhány tagállam jelenleg is szállít katonai felszerelést, fegyvereket Kijevnek – épp úgy, ahogy Magyarország, sok más államhoz hasonlóan szállított titokban fegyvereket a függetlenségre törekvő Horvátországnak 1990 őszén. Hozhatunk, és hoznunk is kell további szankciókat Oroszország ellen, az eddig nem érintett területekre, így az energiapiacokra is kiterjesztve a korlátozásokat. […] Le kell állítani minden jelentős orosz beruházást az EU-ban, beleértve Paks 2-t, be kell fagyasztani a Gazprom tulajdonjogát négy németországi, egy cseh és egy osztrák földalatti gáztározója felett a betárazott földgázzal együtt, be kell zárni az olyan intézményeket mint a Budapestre települt Nemzetközi Beruházási Bank, és igen, meg kell fontolni az olaj- és gázszállítások leállításának menedzselhetőségét is. Ez fájni fog Európának, különösen azoknak az országoknak, amelyek szoros függésben vannak Oroszországgal vagy jelentős üzleti érdekeik vannak. A költségek magasak. Megfizetjük a tanulópénzt azért, mert nem tanultunk a történelemből.”