Kerti rutinmunkának indult, ásatás lett a vége + fotó

Egy többezer éves csontváz került elő a földből Rákóczifalván, amelyre egy, a Petőfi Sándor úton található ingatlan kertjében bukkantak rá kerti csapszerelés közben. Egyébként lehetett sejteni, hogy a kerti csap körül valami nincs rendben, ugyanis, aki a telken él, már korábban is talált egy koponyacsontot. Értesítette a rendőrséget, és már akkor egyértelmű volt, hogy a csont nem korabeli, hanem sokkal régebbi.

Forrás: SZOLJON

Megkeresték tehát a Damjanich János Múzeumot, így nem sokkal később elkezdték a terület feltárását „Akkor egy zsugorított, tehát magzati pózban elhelyezett ember csontváza került elő, a kezei előtt egy kis korsóval. A temetésnél ebbe valószínűleg ételt vagy italt tettek, amire a halottnak a túlvilágon lehet szüksége” – fogalmazott a SZOLJON-nak Nagy Fanni, a múzeum régésze, aki arról is beszámolt, hogy a szombaton feltárt második csontváz is hasonló pózban feküdt, és a csuklóján találtak egy bronzból készült karperecet is. A temetkezési póz és a karperec is arról árulkodik, hogy mindkét embert a késő bronzkorban temették el. „Ezen a helyen minden bizonnyal egy temető húzódott” – fűzte hozzá.