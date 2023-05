Meghalt a soproni robbanásban megsérült férfi + videó

A robbanás hétfő éjszaka következett be a soproni Kossuth Lajos utca egyik háromszintes társasházában. Egy ember szenvedett súlyos, életveszélyes sérülést a tizenkét lakásos társasházban, ahonnan a lakóknak el kellett menniük éjszakára.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint tizennyolc lakó hagyta el az ingatlant, egy embert a tűzoltók kísértek le, egyet pedig még a tűzoltók kiérkezése előtt a járókelők hoztak ki. A robbanás következtében tűz is keletkezett, és parkoló autók is megrongálódtak. Az egész városban, még Ágfalván is lehetett hallani a detonációt.

A robbanás sérültjét a katasztrófavédelem munkatársai mentették ki az épületből. Súlyos, életveszélyes égési sérüléseket szenvedett, ezért a mentők a győri kórházba vitték.

Az orvosok mindent megtettek érte, de már nem tudták megmenteni az életét.

A Kisalföld a családtól értesült a halálhírről. Az elhunyt kilencvenegy éves férfi abban a földszinti lakásban lakott, ahol a gázrobbanás bekövetkezett.