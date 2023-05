– Háborús propagandából jeles David Pressman budapesti amerikai nagykövet,

az Egyesült Államok jól láthatóan megpróbálja Magyarországot belenyomni a háborús táborba, de hazánk a globális békepárti többséghez tartozik

– szögezte le pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bangladesi kereskedelmi miniszterrel közös budapesti sajtótájékoztatóján kérdésekre válaszolva David Pressman azon nyilatkozatára is reagált, mely szerint az amerikai nagykövet azt mondta, Magyarországnak az ukrajnai háborúra és nem a hamis kérdésekre kellene összpontosítania. Szijjártó Péter közölte,

Szeretném világossá tenni, a nagykövet az nagykövet, és nem helytartó.

– Én legalábbis azért küldök nagyköveteket más országokba, hogy a kétoldalú kapcsolatokat javítsák, nem azért, hogy okosabbnak gondolják magukat a helyieknél – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, azt értjük, hogy

Pressman nagykövet úr szerint nekünk a háborúval kéne foglalkoznunk. Tehát háborús propagandából jeles.

Ez látszik a plakátokon, ez látszik a nyilatkozataiban is.

– De mi ebből nem kérünk, mert mi nem a háborúval akarunk foglalkozni, hanem a békével. Mi nem háborút akarunk, hanem békét

– szögezte le Szijjártó Péter.

Hangsúlyozta, mi továbbra is a legfontosabb kérdéssel foglalkozunk […], ami pedig az, hogy legyen béke, mert emberéleteket csak békével lehet menteni, háborúval, fegyverszállítással, háborús propagandával csak a halálos áldozatok számát lehet növelni.

Szijjártó Péter az orosz gázszállítási szerződéssel kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy

hazánknak még a legnehezebb energiaválságban sem kellett semmifajta korlátozást bevezetnie,

mindig biztosított volt az ellátás és ezután is az lesz. – Ami az árat illeti, látom, hogy az ellenzéki oldal hemzseg földgázügyi szakértőktől. A helyzet az, hogy anélkül, hogy elárulnék bármi olyat, amit üzleti titoknak neveznek, azt el tudom mondani, hogy a világpiaci árak alakulása mindig két hónapos csúszással jelentkezik az árformula alapján a Magyarország által fizetendő árban. Úgyhogy nyugalom, ha lefele megy a földgáz ára a világpiacon, akkor az általunk fizetendő ár is lefele megy. Természetesen ez igaz a másik irányba is, ott majd azt kérem az ellenzéki szakértőktől, hogy ne reklamáljanak, hogyha nem fizetünk magasabb árat két hónapon keresztül, mint amilyen a világpiaci áremelkedés, mert a szerződés csak két hónappal követi a világpiaci árak alakulását – fűzte hozzá.

A miniszter a paksi bővítésről kötött szerződés módosítását is érintette, és leszögezte,

nincsen tervben olyan strukturális váltás, amely érintené a kivitelezőt vagy a projektcéget, pusztán az idő múlása által diktált változtatásokról van szó, ugyanis már kilenc év eltelt az eredeti megállapodás megkötése óta.

– Technikai módosítások vannak annak érdekében, hogy gyorsabbak tudjunk lenni a beruházással. Azt várjuk el az Európai Uniótól, hogy ne akadályozza a szerződésmódosítást, az mindenben megfelel az európai szabályoknak – emelte ki.

Borítókép: David Pressman amerikai nagykövet (Fotó: Laufer László)