Véres főpróbát tart a bosszúszomjas Antifa a német városokban

Az Antifa országos tüntetéshullámot hirdetett az ítélet napja utáni szombatra X. nap néven, elsősorban Lipcsére koncentrálva. A Hammerbande-tüntetésekre egész Európából mozgósítanak.

Hatalmas zavargások várhatók, hiszen az Antifa bejelentette, hogy vezetőik minden év börtönbüntetéséért egymillió euró vagyoni kárt akarnak okozni. Sőt emberek elleni támadásokat terveznek, a bírák és a legfőbb ügyész már rendőri védelem alatt állnak.

A rendfenntartó erők az X. napra erősítést kértek. Állítólag 2500 rendőr teljesít majd szolgálatot, beleértve a különleges egységeket is. A tüntetések várható betiltása ellenére az Antifa továbbra is mozgósít.

Tüntetést hirdettek az ítélet napjára mások mellett Bréma, Drezda, Hamburg, Hannover, Lipcse és Stuttgart belvárosába is. Június 2-án pedig szolidaritási gyűlés is lesz Lipcsétől Berlinig számos helyen, a német fővárosban például a magyar nagykövetség elé hirdettek gyülekezőt a baloldali szélsőségesek.



Lina Engelt a tárgyalására szállítják (Forrás: Dokumentation Linksextremismus)

Lina Engel letartóztatásban

Lina Engel 2020 novembere óta van letartóztatásban. Az Antifa állítólagos vezére ellen a drezdai legfelsőbb regionális bíróságon folyik eljárás. A vádlott-társak, Lennart Arning, más néven Mio, Jannis Röhlig és Philipp Jonathan Mohr, alias Nero még mindig szabadlábon vannak, Engel vőlegénye, Johann Guntermann, alias ­Lücke a rendőrség elől menekül. Guntermann egyike volt azon Hammerbande-tagoknak, akik februárban Budapesten rendeztek embervadászatot.

A Lina Engel körüli banda pere a legnagyobb és legfontosabb jogi fellépés a baloldali szélsőségekkel szemben a Vörös Hadsereg Frakció megszűnése óta. A szélsőbaloldali csoportot egyebek mellett 18 áldozat – vélhetően jobboldaliak – megtámadásával, megkínzásával vádolják, esetenként pedig halálos sérülések okozásával is.

