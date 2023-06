A párt nélkül maradt Ujhelyi István befejezi EP-képviselői pályafutását

Launk is írt arról, hogy a baloldali európai parlamenti képviselő korábban határozottan tagadta, hogy bármi köze lenne a brüsszeli korrupciós botrány főszereplőihez, ugyanakkor olyan fényképek kerültek elő, ahol Eva Kailivel együtt pózolt, konferenciát is szerveztek közösen, és még közös javaslatot is jegyeztek. Ujhelyi Istvánról az is kiderült, hogy egy másik letartóztatott szocialista politikussal, Marc Tarabellával is jó viszonyt ápolt, aki tegnap szintén megszavazta a Magyarországot elítélő EP-határozatot.