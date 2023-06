„Tudom, hogy másra figyel most a város és az ország, de nem lehet, nem szabad elmenni szó nélkül az elmúlt időszak legaljasabb, legvisszataszítóbb, és – immár hivatalosan – velejéig hazug fideszes lejáratókampánya mellett. Mert tegnap a nyomozóhatóság is elismerte, hogy a lakájmédia és fideszes politikusok sora által megvádolt, meghurcolt antifasiszta aktivista lány ártatlan, letartóztatására nem volt ok, sem bizonyíték” – fogalmazott április 28-án, Ferenc pápa látogatásával egy időben közzétett Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, aki Dobos Krisztinát, a Jámbor András nevével fémjelzett Szikra Mozgalom aktivistáját éltette. Mint ismert, Dobos lakásán csaknem háromszáz olyan felvételre bukkantak a nyomozók, amelyeken tizenkét év alatti, köztük két-három éves gyermekek szexuális sanyargatása, megerőszakolása látható. Dobos az élettársa volt Egyed Andrásnak, annak a Szikra-aktivistának, aki a rendőrség szerint tulajdonosa volt az Antifa-nyomozás során talált pedofilfelvételeknek. A férfi a gyanúsítotti kihallgatása előtt felakasztotta magát a biatorbágyi volt katonai bázison.

Bocsánatkéréssel tartozik a Párbeszéd. Fotó: Havran Zoltán

Még áprilisban Karácsony Gergely az Antifa-támadások ügyében hozott döntés után úgy vélekedett, hogy más országokban lemondanának a politikusok, majd azt hangoztatta, hogy a „Fidesz és propagandistái egy olyan embert és egy olyan közösséget hurcoltak meg, akik bátran szólalnak fel a rendszer ellen, mindig az elesettek melletti kiállást választják”. Emellett a főpolgármester szerint ez az ügy is bizonyítja, nagyon fontos, amit tesznek. Megjegyzendő, hogy Karácsony mellett egy másik párbeszédes politikus, Tordai Bence is aktívan kiállt Dobos mellett, miután egy Facebook-posztban a következőt írta: „Igazságot Krisztának!”

Lapunk kereste Karácsony Gergelyt, valamint a Párbeszédet, hogy az ügy új fejleményei után fenntartják-e korábbi véleményüket, ám nem kaptunk választ.

Ahogy arról beszámoltunk, a pedofilbotrányban lefoglalt adathordozókon hetvenezer olyan pornográf felvételt tároltak, amelyeken láthatóan tizen­nyolc év alattiak szerepelnek. A Szikra Mozgalom aktivistájának lakásán még februárban azután tartottak házkutatást, hogy az aktivista nő gyanúba keveredett a Budapesten négy napon át zajló, az Antifa által elkövetett embervadászat kapcsán.