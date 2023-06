Csökken a halálos balesetek száma

A hét első napjaiban egymást érték a közúti balesetek, a közlekedési szabályok megszegése mellett ugyanakkor az időjárás is legalább annyira vétkes volt a tragédiákban. A kánikula beköszöntével egyetlen nap alatt közel félszáz közúti baleset történt, amelyben hárman meghaltak, de több motoros is életét vesztette az utakon, és kerékpáros-gázolás is történt a héten.

Az elmúlt napok eseményei ellenére hazánkban folyamatosan csökken a közúti balesetek száma: amíg 2013-ban 15 691, a tavalyi évben 14 751 közúti baleset történt.

A halálos kimenetű közlekedési balesetekben drámai javulást értünk el, az elmúlt két évtizedben 43 százalékkal csökkent a tragédiával végződő balesetek száma. A KSH adatai szerint folyamatos visszaesés figyelhető meg: amíg 2001-ben 1239-en, ­2008-ban 996-an haltak meg az utakon, 2019-ben pedig 602-en vesztették életüket.