Feljelentéssel hárítana Karácsony

Feljelentést tesz hivatali visszaélés miatt Karácsony Gergely főpolgármester az elhíresült Városháza-üggyel kapcsolatban. A HVG360 lapunk által is bemutatott, számos ponton tényeket elhallgató cikkére hivatkozva a városvezető azt írta Facebook-bejegyzésében, hogy két tanú egybehangzó állítása szerint hamis tanúzással akarták őt és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettest börtönbe küldeni.

A cikk megjelenése és közvetlen utána a főpolgármester hirtelen „megvilágosodása” arra utal, hogy megkezdődött a pozícióját egyre jobban féltő városvezető tisztára mosdatása a jövő évi önkormányzati választások előtt.

Budapest első embere úgy fogalmazott: még akár szórakoztatná is a történet, de szerinte „tíz- és tízmilliókkal megtámogatott lejáratókampány” folyt ellene. Amiatt panaszkodott, hogy házkutatás történt az ügyben, valamint hangot adott annak a véleményének is, hogy az országos és a fővárosi Fidesz asszisztált ehhez. Szerinte „a hatalom eltanulta orosz gazdáitól, hogy bizonyítékokat konstruáljon és hamisítson, csak még ebben is bénák”.

Mint ismert, a baloldali dollármédium újságírója, Dezső András hétvégi cikkében az építőipari vállalkozások és ingatlanügyletek körül felbukkant Berki Zsolt vallomására alapozva igyekezett Karácsony Gergely korábbi hárító nyilatkozatait megerősíteni.

Karácsony tisztára mosdatására utalhat a HVG időzítése is, mivel a cikk körülbelül másfél évvel a Városháza eladási szándéka körül kirobbant korrupciós ügy után jelent csak meg.

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, Berki Zsoltra a fővárosi önkormányzatnál Kiss Ambrus embereként tekintettek. Berki neve bukkant fel annál a telekvásárlásnál is, amelynek során a Városháza-ügy másik érintettje, Gansperger Gyula tette rá a kezét egy fővárosi telekre. Ez a jelek szerint egy kifejezetten rá szabott pályázatnak köszönhetően történhetett meg, és végig Berki bábáskodott az adásvétel körül.

Bajnai Gordont is mentegetik a dollármédium cikkében, amikor azt írják, hogy a bukott miniszterelnök „régi ismerőse”, Gansperger Gyula hívta meg egy találkozóra, amelyen „a Városháza állítólagos eladásáról is szó esett, de ami a legfontosabb: a beszélgetést titokban rögzítették”.

Az viszont kimaradt az írásból, hogy a kiszivárgott hangfelvételek leirata szerint Bajnai olyan harcostársaként jellemzi Ganspergert, akivel a barátságnál is több van köztük.

Ez nem tekinthető meglepetésnek annak ismeretében, hogy régebben Bajnai hívta meg Ganspergert a Wallis nevű cégéhez, és ő váltotta a baloldali miniszterelnököt a vezérigazgatói székben, ami szintén kifelejtődött a HVG cikkéből. Dezső András arra sem tért ki, hogy Bajnai Gordon maga ismerte el a hangfelvételek leiratán: tudakozódott a fővárosnál a Városháza értékesítésével kapcsolatban.