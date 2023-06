Gyenge próbálkozással igyekszik átkeretezni a Városháza-botrányt a dollármédia

Nevetséges és megkésett mosdatási kísérletbe kezdett a HVG a Városháza-ügyben. A lap egy Dezső András által jegyzett szombati cikkben – másfél évvel a Városháza eladási szándéka körül kirobbant korrupciós ügy után – ugyanis éppen Berki Zsoltnak a vallomására alapozva igyekezett Karácsony Gergely korábbi hárító nyilatkozatait megerősíteni.

Pont a gyanúsított verzióját tálalta kritika nélkül a dollármédia

Dezső András feltehetően abban reménykedett, hogy kevesen emlékeznek arra: Berki Zsolt a Városháza eladása körüli botrány első számú gyanúsítottja, mivel az ő cége kötött szerződést az MSZP székházát egykor értékesítő ingatlanirodával a Városháza eladására.

Berki Zsolt

Ráadásul Berkinek nem először gyűlt meg a baja a hatóságokkal, ugyanis lapunk információi szerint korábban már lopással is gyanúsították a férfit. Mindemellett Berki Zsoltnak már egy másik, a sajtóban is megjelent zavaros botrányban, az Infopark-ügyben is felmerült a neve, hiszen ő és testvére, József voltak azok, akik feljelentették Leisztinger Tamást, amiért az állítólag megzsarolta és megfenyegette őket.

Berki Zsolt középen, mellette jobbról a testvére, Berki József

Berki Zsoltról azt is tudni, hogy testvére, Berki József korábban Kiss Péter egykori szocialista miniszter bizalmi embere volt, akinek ugyanabban az időben éppen az a Kiss Ambrus volt a kabinetfőnöke, aki – a Városháza-ügy hangfelvételei szerint – jutalékos rendszert működtet a fővárosban. Sőt a fővárosi önkormányzatnál is Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes embereként tartották számon Berki Zsoltot, akinek így sikerült elintéznie többek között azt a korrupciós telekvásárlást is, amelynek során a Városháza-ügy másik érintettjének, Gansperger Gyulának sikerült úgy áron alul megszereznie egy fővárosi telket, hogy kifejezetten rá írták ki a pályázatot, és Berki végig egyengette is az eladási folyamatot.

Bajnait mosdatják, noha nyakig benne van

A baloldali HVG szombati cikkében Dezső András az ügyben érintett Bajnai Gordont is mentegeti, akiről azt írja, hogy „régi ismerőse”, Gansperger Gyula invitálta egy megbeszélésre, amelyen „a Városháza állítólagos eladásáról is szó esett, de ami a legfontosabb: a beszélgetést titokban rögzítették”. Azt ugyanakkor már elfelejtette megírni Dezső, hogy Bajnai nem mint régi ismerősét jellemzi Ganspergert a kiszivárgott hangfelvételeken, hanem mint olyan harcostársát, akivel több van közöttük, mint barátság. Mindez pedig nem meglepő annak ismeretében, hogy korábban Gansperger éppen Bajnai invitálására került a Wallishoz, és ő váltotta a baloldali miniszterelnököt a vezérigazgatói székben, amire persze szintén nem emlékeztettek a dollármédia cikkében.