Fidesz: „Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs. Ez a törvény.”

Ma van a nemzeti összetartozásunk emléknapja – írja a Fidesz a hivatalos közösségi oldalán.

A bejegyzésben úgy fogalmaznak: „Az elmúlt tizenhárom évben bebizonyítottuk a szomszédainknak, ha a magyar nemzetrészek életereje összeadódik, az nemcsak nekünk jó, hanem nekik is.”

Felhívták a figyelmet:

„Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs. Ez a törvény.”

A bejegyzéshez csatolt videóban Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a következőket mondta: – Sokan jelentkeztek már, hogy szívesen elföldelnék Magyarországot. Volt, akit a haszonszerzés vezetett és volt, aki mindig is gyűlölte a magyarokat. Ők kapaszkodtak össze, hogy eltüntessenek bennünket a Föld színéről. De mi makacs népség vagyunk, sohasem voltunk hajlandók részt venni a saját temetésünkön. A dédapáink sem adták föl. Nem térdeltek le, és nem kértek kegyelmet. Talpon maradtunk, és kibírtuk – fogalmazott a miniszterelnök, majd úgy folytatta: – Jól mondták száz évvel ezelőtt: mi még ott leszünk azok temetésén, akik bennünket akartak sírba tenni. Mi, magyarok viszont maradunk, akárhogy fordul is a szél. Megmaradunk, mert itthon vagyunk. Itthon vagyunk, és ezért megmaradunk. Méltósággal őrizzük a Kárpát-medencét, ami küldetésünk is. Teljesítményünk feljogosít bennünket a történelmünk folytatására. Tekintsünk végig a száz év történelmén. Értsük meg az elmúlt tíz év változásának mélységeit – hangsúlyozta Orbán Viktor, majd kiemelte:

„Igen, mi vagyunk azok, akik megfordítják Magyarország sorsát."

Ezzel a mondattal zárta a videóbejegyzésben a szavait a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)