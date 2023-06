Kövér László: A kereszténység élteti, a kereszténység megtagadása megöli Európát

„Történelmet írunk” – fogalmazott Adorjáni Dezső Zoltán, a szervező Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke. Elmondta: a rendhagyó istentisztelettel a magyar evangélikusok leróják hálájukat az erdélyi reformátor, Johannes Honterus előtt, és a szászokkal közös több évszázados történelmükről is megemlékeznek. A rendhagyó alkalmat a házigazda Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház képviselői is köszöntötték, a szertartás fontos részei németül is elhangzottak.

Kondor Péter magyarországi evangélikus püspök igehirdetésében arra intett, hogy a zarándoklat nem csak ajándék, feladat is, hogy „vegyük észre és vegyük komolyan egymást”.

Koszta István püspökhelyettes Brassó és a Barcaság reformációjáról tartott előadást. Kiderült: a barcasági magyarok ugyanazt a reformációs irányt választották, mint a szászok, több településen felváltva szász és magyar nyelven is prédikáltak a templomokban.

Az istentisztelet után a résztvevők megkoszorúzták a magyarok által is reformátorként tisztelt Honterus templom melletti szobrát. Az evangélikus zarándoklat a hétvégén barcasági csángó településeken folytatódik.