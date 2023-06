Közelít a Balatonhoz a csaknem húsz hajóból álló konvoj

A közleményben emlékezettek arra, hogy a hajók érkezése kifejezetten nagy innovációs mérföldkövet jelent a balatoni hajózásban. Mint írták, negyven éve, a rendszerváltás óta nem történt ilyen léptékű fejlesztés, hiszen 1978 és 81 között szerezte be a Bahart a jelenleg is használt három katamaránját, és a kompok átlagos életkora is 50 és 60 év közé tehető.