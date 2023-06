Magyar ösztöndíjasok tanulhatnak Németország legjobb üzleti egyetemén

Együttműködési megállapodás jött létre a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az European School of Management and Technology Berlin (ESMT Berlin) között, amelynek eredményeként

több mint húsz magyar diák tanulhat Németország legjobb üzleti fókuszú egyetemén.

Jörg Rochol, az intézmény rektora a budapesti ceremónia keretei között tartott beszédében kiemelte, hogy az együttműködés nagyban hozzájárul Nyugat- és Közép-Kelet Európa gazdasági kapcsolatának elmélyítéséhez. Hangsúlyozta, az EMST Berlin és az MCC kapcsolata eredményeképp a diákok Európa egyik legjobb tudásanyagát sajátíthatják el, előmozdítva ezzel egymás kölcsönös megértését is. Mint kiderült, az ESMT-n több mint ezer diák tanul, mintegy száz különböző országból, így cél az is, hogy a jövő szakembereinek képzésén keresztül az egyetem löketet adjon Kelet- és Közép-Európa további gazdasági fejlődéséhez.

Az ESMT Berlin és az MCC együttműködése tovább mutat a két intézményen – hangsúlyozta az MCC kuratóriumának elnöke. Orbán Balázs szerint a megállapodás Európa jövőjéről is szól. Magyarország és Németország akadémiai együttműködése pedig kulcsfontosságú, hiszen a kontinensnek nincsen jövője közös kulturális alapok, közös tudás, illetve gyökerek nélkül.

Németország budapesti nagykövete szerint a két intézmény kooperációja egy újabb kapocs Németország és Magyarország között, mindez hűen tükrözi a két ország oktatás iránti elköteleződését. Julia Gross továbbá jelezte: tapasztalata szerint

az MCC a szabad véleménynyilvánítás és a párbeszéd otthona, a két oktatási intézmény céljai pedig egybecsengenek.

Az MCC egyébként rendkívül sikeres nemzetközi hálózatépítést folytatott az elmúlt időszakban. A most már hétezer diákot oktató tehetséggondozó intézmény ősszel Brüsszelben nyitott képzési helyszínt, ahol a diákok közvetlenül ismerhetik meg az Európai Unió működését. A The Roger Scruton Legacy Foundationnel is megállapodás született, így Nagy Britannia legjobb egyetemein is tanulhatnak MCC-s diákok. E nemzetközi hálózatépítés része a berlini üzleti fókuszú egyetemmel kötött megállapodás is: a Mathias Corvinus Collegiumból idén ősztől évente húsznál is több diák tanulhat ösztöndíjjal Németország legmagasabban rangsorolt üzleti iskolájában. A Financial Times rangsora szerint Európa tíz legjobb üzleti egyeteme közé tartozó ESMT Berlin képzésein teljesen térítésmentesen vehetnek részt az MCC hallgatói. Az együttműködés ugynakkor az MCC kutatóinak is nagyszerű lehetőségeket kínál, ugyanis két kutatóintézetben is tagságot nyerhetnek a magyarországi szakemberek. Az MCC delegáltjai emellett részt vehetnek az ESMT Berlin programjaiban és a Nemzetközi Tanácsadó Testületben is. A fejlesztési célok között szerepel egy MCC professzúra létrehozása is a berlini intézményben.

Borítókép: Jörg Rochol német rektor és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója (Fotó: Gyurkovits Tamás)