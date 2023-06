Már lehet pályázni a Családbarát köznevelési intézmény díjra

Idén is keresi azokat a köznevelési intézményeket a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, amelyek családbarát jó gyakorlatokat folytatnak, és ezeket pályázat formájában is érdemesnek találják bemutatni – közölte a szervezet közleményében. Bagdy Emőke, a zsűri tiszteletbeli elnöke a 2023-as pályázat kapcsán elmondta: örül, hogy létezik ez a felhívást, mert a közösségépítő, család- és gyerekbarát jó gyakorlatok kiépítése, fenntartása jó hatással van a diákokra, a tanárokra és a gyerekek családjára is. Balatoni Kata zsűritag, a Pedagógusexpo szervezője szerint az óvodáknak és iskoláknak a családot kell modellként maguk elé állítaniuk, hogy sikeres, megtartó közösségekké válhassanak.

A szervezet felidézte: első alkalommal 2022-ben osztották ki a Családbarát köznevelési intézmény díjat, amelynek célja a kiemelkedően családbarát működésű köznevelési intézmények szakmai munkájának elismerése, emberbarát jó gyakorlatok megismertetése, valamint a társadalom figyelmének felhívása az ilyen élenjáró intézményekre. A pályázatnak két fókusztémája van: az adott intézmény mint nevelő, oktató szolgáltató, illetve mint család- és emberbarát munkahely.

Az elismerésért öt kategóriában lehet indulni: bölcsőde, óvoda, általános iskola, középfokú oktatási intézmény, alapfokú művészeti oktatási intézmény. A díjat minden évben minden intézménytípusból egy szervezet kapja, amelynek a pályázatát – az előzetesen összeállított szakmai szempontrendszer alapján – egy nyolctagú zsűri ítéli oda.

A tavalyi év egyik díjazottja az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium volt. Az intézmény igazgatója, Csapodi Zoltán szerint kezdetektől fogva fontos az iskola életében a jó tanár–diák–szülő kapcsolat, így az iskolában havi egyszer szülő sulit tartanak, ahol a tinédzserek szüleinek pszichológusok tartanak előadásokat. Szintén a múlt évben kapott elismerést családbarát gyakorlata miatt a Zugligeti Általános Iskola, amelynek igazgatója, Bernyák Adrienn az érzelmi intelligencia fejlesztésének fontosságát tartja a legfontosabbnak a nevelésben.

Elismerést kapott még múlt évben a Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde is, amelynek vezetője, Kelemen Anita úgy véli, a gyerekek megfelelő fejlődéséhez a családi háttér mellett a gyerekeket körülvevő pedagógusok is elengedhetetlenek.

Amikor egy gyerek elindul otthonról, akkor olyan, mint egy mesehős. A pogácsába belegyúrjuk a tudásvágyat, jóindulatot, tiszteletet. De ez nem megy másképp, csak ha ott van a családi háttér és a szeretetteljes munkahelyi légkör is

– mondta a csetényi óvoda vezetője. Lászity Jovánka, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár igazgatója pedig ekképp fogalmazott: „Úgy dolgozunk, hogy a gyerekek úgy érezzék, hogy a lehető legjobb helyen vannak.”