Megkezdődött a menekülés a baloldali összefogásból?

Nincsenek tektonikus mozgások a baloldalon, az erőviszonyok megdermedtek. A Demokratikus Koalíció dominan­ciája megkérdőjelezhetetlen, a Momentum lépéshátránya behozhatatlannak tűnik, a többiek pedig a túlélésért küzdenek. A Jobbik különutassága nem változtat az erőviszonyokon, hisz támogatottságuk elenyésző, az országos hálózatuk, ami a helyhatósági választásokon fontos lenne, megszűnt. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt önállósága pedig ez idáig is világos volt, valójában ennek köszönhetően erősödtek meg a 2022-es baloldali fiaskó után, így az ő szándékuk sem bolygatja meg a baloldali erőviszonyokat – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője, akit arról kérdeztünk hogyan befolyásolhatja az erőviszonyokat a baloldalon az, hogy Jobbik – Konzervatívok és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt külön indul az 2024-es önkormányzati választásokon.

Nagy Ervin szerint amennyiben Gyurcsányék maguk alá tudják gyűrni a kis baloldali pártokat, akkor a legnagyobb sikerüket tudják jövőre elérni, hisz a többiek kiesésével nőhet az EP-képviselőiknek a száma, ahogy egyes településeken is dominanciát tudnak majd kialakítani. Fotó: HírTV

Mint ismert, a jövő évi európai parlamenti és a magyarországi önkormányzati választások annyiban különböznek a korábbiaktól, hogy egy napon lesznek megtartva. Az EP-választásokon mindenképpen külön indulna a baloldal, hiszen ott a pártok egyéni listákat állíthatnak fel. Az önkormányzati választásokon azonban az összefogás hozhat nekik összesítve több mandátumot. Ebből adódik, hogy az EP-választásokon úgy kell versengeniük egymással a baloldali pártoknak, hogy közben az önkormányzati választások természetéből adódóan együtt is kellene működniük.

Gyöngyösi Márton menekül a baloldalról?

Néhány nappal ezelőtt Gulyáságyú Média számolt be róla, hogy a Jobbik – Konzervatívok teljes egészében a baloldali összefogáson kívül képzelik el a 2024-es évet. A párt stratégiája az önkormányzati választásokon pedig az lesz, hogy helyi ügyekért elkötelezett lokálpatriótákat szeretnének támogatni. „A magyar választópolgárok számára az a fontos, hogy hiteles politikusok képviseljék az ügyeiket” – írták. Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke májusban szintén leszögezte, biztosan külön indulnak az önkormányzati választásokon.

Valójában nem a Jobbiknak, hanem a baloldalnak és annak vezetőjének, Gyurcsány Ferencnek nincs ma már szüksége a Jobbikra.

– Nincs olyan hozzáadott értéke, ami miatt érdemes lenne helyet biztosítani nekik. Így Gyöngyösi Márton inkább – felismerve a beszűkült politikai mozgásteret – előremenekül, és „minden mindegy” alapon kockáztat – részletezte.

Megszűnhet a Jobbik?

– Ha a Jobbik elbukik, azaz nem lesz sikeres az EP-választásokon, rövid időn belül megszűnik, akkor is, ha néhány kisebb településen sikeres tud lenni. Erre jelenleg nagyon kevés esély van, hisz az országos hálózata eltűnt – mondta az elemző, aki szerint a konzervatív címke felvétele, valamint az önálló indulás is csupán kommunikációs trükk a párt részéről.

Nagy Ervin úgy véli, Gyöngyösi Márton esetében ez hatványozottan igaz, hisz neki egzisztenciálisan is van mitől félni:

ha elbuknak az EP-választásokon, akkor az ő politikai pályafutása is véget ér. Az elmúlt hónapokban a Kutyapártot egyébként 9 százalék környékére is mérték a kutatók. Az elemző erre reagálva elmondta: az MKKP egyértelműen az ellenzék kárára erősödött. Kiemelte: a viccpártok mindig egy válságos helyzeten tudnak felemelkedni, most a baloldal krízise ad nekik lehetőséget. – Az önös érdekek és az egyéni egzisztenciák szétfeszítik a baloldalt. Ha Gyurcsányék maguk alá tudják gyűrni a kis baloldali pártokat, akkor a legnagyobb sikerüket tudják jövőre elérni, hisz a többiek kiesésével nőhet az EP-képviselőiknek a száma, ahogy egyes településeken is dominanciát tudnak majd kialakítani – összegezte Nagy Ervin.