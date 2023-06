Melyik nyári táborba menjen a gyerek?

Nyáron is tanuljon a gyermek?

Szabóné Harangozó Andrea szerint a legfontosabb, hogy a szülők arra fókuszáljanak, mit is nyújt pontosan egy adott tábor. “Egy angol nyelvű tábor esetében, ha sok a szabadidős tevékenység, és a fókuszban az áll, hogy angol nyelven zajlik a játék, az a kicsiknek jó, hiszen élményközpontú, miközben tanul is. De ha csak arról van szó, hogy egy gyorstalpaló angol kurzusra jár majd, annak semmi értelme.”

„Az iskola előkészítőkkel is legyünk óvatosak, ne táblázzuk be a nyári szünet alatt is a gyermek agyát, vagy legalábbis ne ennyire direkt módon, hiszen számos más lehetőség van, ahol egyszerre kap élményt és gyakorolhat is. Az olvasás esetében például az esti mesék alkalmával engedjük meg, hogy egy kicsit ő olvasson nekünk, majd a mese további részét olvassuk neki mi. Jó megoldás lehet az is, ha ő maga választ ki könyveket vagy kiadványokat.”

A matematikát se úgy gyakoroljuk, hogy a kockás füzetbe egy oldalnyi feladatot írunk neki, hogy tessék leülni és számolni. Ehelyett számos társasjáték, szorzókártya van, ami valóban élményszerűvé teszi mindezt, még közös időtöltésnek is jó és fenntartja a tudását

– javasolta a pszichológus. Meglátása szerint bármelyik tábort is választjuk végül, a legfőbb szempont az élményközpontúság legyen. “Nagyon sok olyan jellegű tábor van, ahol – ha nem is pszichológusok, de mentálhigiénés szakemberek is részt vesznek és – olyan élménypedagógiai eszközök, tréning játékok vannak jelen, ahol az önismeret és a stresszkezelés is fókuszba kerül. Egy jó színvonalú táborban tehát alapvető az élményközpontúság. Érdemes megkérdezni, mire lehet számítani, mi a tematikája az adott tábornak, továbbá a szájhagyomány, kommentek alapján is lehet választani” – mondta a szakértő.

A legjobb tábor a családi kör

Vakáció ide vagy oda, a nyári szünet tizenegy hetének menedzselése komoly kihívások elé állítja a szülőket, a legtöbb család – anyagi helyzetének megfelelően – legjobb esetben 2-3 tábort tud finanszírozni. De mi van a fennmaradó nyolc héttel? A Családbarát Magyarország Központ által működtetett Gyermekút Módszertani Központ szakértője szerint a családok alig töltenek együtt közös időt, mert vagy az egyik szülő vagy a másik fél van szabadságon, hogy a gyermekekre felügyelni tudjanak.

„Az elmúlt évek és a jelenlegi viharok nyoma még jelen van a gyermekeken és a szülőkön egyaránt, a kicsik mentális egészsége aggasztó. A szülői jelenlétre még sosem volt ekkora szükség, mint manapság. Ez a hétköznapokra is ugyanúgy érvényes, nem csak a szabadságolás időszakára. Gyakran hivatkozunk az anyagiakra, pedig nem csak azzal mérjük a közös időt, ha egy hetet a Balatonnál töltünk. Egy közös biciklizés, játszótér vagy esténként társasjáték jóval többet ér. A legjobb a gyermeknek, ha a családja körében tölti a legtöbb időt, ez bármelyik tábornál többet ér” – foglalta össze Szabóné Harangozó Andrea.