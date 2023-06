Novák Katalin: Nem a kormány döntéseit magyarázom, hanem Magyarországot képviselem

– Magyarországnak szüksége van arra, hogy intenzív, szoros kapcsolatokat ápoljon a szövetségeseivel. Ezt én magyar érdeknek tartom, ezért helyezek erre ekkora hangsúlyt − fogalmazott a 24.hu-nak adott interjúban Novák Katalin. A köztársasági elnök elmondása szerint jó kapcsolatban van Európa szinte mindegyik államfőjével, ahogy a kormányfők jelentős részével is volt alkalma már találkozni. Arra a kérdésre, hogy külföldi útjai során kellett-e magyarázkodnia a kormány döntései miatt, közölte:

az államfő független a kormánytól. Én nem a kormány döntéseit magyarázom, hanem igyekszem a magyar embereket és Magyarországot képviselni. Ez a feladatom, ez következik az alaptörvényből (…) Amennyiben volt információm, és tudtam, az érdeklődő kérdésekre válaszoltam. De én is tettem fel kérdéseket, és kaptam rá válaszokat. Éppen az a diplomácia egyik szépsége, hogy nagyon sok minden zajlik zárt ajtók mögött, és ez nem véletlenül van így.

Beszélt arról is: elsősorban az ő döntése az, hogy mennyire aktív külföldön, ugyanakkor a kormányfő szándékaival sem ellentétes. Mint mondta, rendszeresen találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel, és időről időre megosztja vele az elképzeléseit, hasonlóképpen a kormányfő is elmondja, hogy éppen milyen döntéseket tervez. Ez a kapcsolatunk természete, ez volt jellemző az elmúlt egy évben. Előfordult az is, hogy nem értett egyet a kormány döntésével. Ilyen volt például a Svédország NATO-csatlakozásának ratifikációja, amikor jobban örült volna annak, ha a kormánytöbbség támogatja azt − derült ki. Az ukrajnai háború kapcsán is szoktak vitázni, különbség pedig abban van, hogy mennyire árnyalt az álláspontjuk.

– Ő bátrabban nyilvánít véleményt arról, hogy milyen háttérjátszmák mozgatják ezt a háborút, ebben én óvatosabb vagyok, mert nincs annyi politikai tapasztalatom, mint neki. Nem látok a háború kérdésében olyan árnyaltan, mint ő. Én kevesebb tapasztalattal rendelkezem vezetőként, mint a miniszterelnök, aki több mint harminc éve van a politika sűrűjében. Azért is vagyok óvatos, mert olyan dolgokban szeretek megnyilatkozni, melyekben megvan a kellő információm és magabiztosságom

− fogalmazott Novák Katalin.

A Budaházy-ügyre térve az államfő elmondta: Budaházy György nem hős. Nem ártatlan. És nem is hős. Kiemelte azt is, ez az egyik legnehezebb döntés volt, amit eddig meg kellett hoznia. Több száz oldalnyi anyagot olvasott el, mielőtt meghozta a döntést, ami egy olyan minősített, kegyelmi pillanatban született meg, amikor a szentatya magyarországi apostoli látogatása zajlott. Ennek ellenére viszont az érintettek büntetett előéletűek maradnak, illetve megmaradt a közügyektől való eltiltásuk is, mert bár ezek eltörlését is kérték, ő elutasította azt. De több kegyelmi kérvényről is döntést hozott a szentatya látogatásakor, tehát megint csak nem kivételes módon járt el, ez egy létező gyakorlat. Mint kiderült, összesen 22 kegyelmi határozat született ebben az időpontban.

Kérdésre válaszolva az államfő leszögezte azt is:

ha Magyarországnak baloldali kormányfője lenne, akkor is törekedne arra, hogy legyen köztük rendszeres kapcsolat.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök (Fotó: Kurucz Árpád)