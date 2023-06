Rétvári Bence: A baloldal az oktatás területén sem csinálna mást, mint korábban

A baloldal az új pedagóguséletpálya-törvény kapcsán csak azt mondta el, hogy mit nem akar, azt viszont nem, hogy mit akar – írta Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Úgy vélte, az ellenzéki politikai erők semmilyen megoldási javaslattal nem álltak elő azokra a problémákra, amelyek általában jelentkeznek az európai és a magyar iskolarendszerben.

Helyette kivonultak az egyeztetésről, álhíreket terjesztettek a törvényjavaslatról, és erőszakos akciókat szerveztek. A törvényjavaslat maratoni parlamenti vitájában azonban többen is szorult helyzetükből azzal próbáltak kimenekülni, hogy a választás előtti száz pontjukra hivatkoztak, melyet az ELEGY Oktatáspolitikai Szakbizottság készített a baloldali pártok számára.

Az államtitkár szerint így még ijesztőbb a helyzet, ugyanis a baloldal ott folytatná, ahol 2010-ben abbahagyta.

Semmit nem csinálnának másként, mint ahogy korábban tették. Mint a Bourbonok: semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek. A baloldal jövőképe a bukott múlt az oktatás területén

– vélekedett, majd felidézett néhány „baljós példát”. Ezek közül kiemelte, hogy a baloldal újból piacosítaná a tankönyvellátást, ahogy korábbi kormányzásuk idején is privatizálták a tankönyvkiadót, és 71 százalékkal emelték a tankönyvcsomagok árát.

Rétvári Bence arra is emlékeztetett, hogy

a balliberálisok LMBT érzékenyítő programokat vezetnének be az iskolákban egy genderszemléletű kötelező etikai kódex mellett, ahogy korábbi kormányzásuk idején is az óvodai nevelésprogramjukba már beleírták a genderideológiát.

– Megpróbálták kivezetni, hogy a kisfiúk fiús, a kislányok lányos játékkal játszanak, a gendernek adtak volna teret a hazafias tanterv helyett, ahogy korábbi kormányzásuk idején is a Soros Alapítvány által támogatott Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaságnak szervezték ki a nemzeti alaptanterv előkészítését – idézte fel.

A baloldali iskolareform magába foglalná a kisiskolák bezárását és az ott dolgozó tanárok szélnek eresztését, ahogy korábbi kormányzásuk idején 381 helyen zártak be iskolát és 15 ezer tanárt bocsájtottak el.

Eltörölnék a felzárkózási célból bevezetett, hároméves kortól kötelező óvodáztatást, már korábbi kormányzásuk idején is sokszor a költségvetési spórolás áldozatai lettek az óvodák. Beavatkoznának az egyházi iskolák felvételi rendszerébe, nemtetszésüket kifejezve az egyházi iskolák növekvő száma miatt, ahogy korábbi kormányzásuk idején is csökkentették a támogatásokat az egyházi iskolákban tanuló diákok után – közölte Rétvári Bence.

Az államtitkár kitért még arra is, hogy a baloldaliak egy „átmeneti időre” a tartalmi szabályozókat is felfüggesztenék, mindenki azt tanítana, amit akarna, és azt nem tanítana, amit nem akarna, ami akár tantárgyak eltűnésével is járhat, ahogy korábbi kormányzásuk idején az alsós osztályozást is el akarták törölni. Ezen felül külső coachokat küldenének az iskolákba, országosan központosított külső tanfelügyeleti rendszert vezetnének be, valamint az oktatást újból piacosítanák – sorolta az államtitkár.