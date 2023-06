Tarlós István: Demszky volt a legkeményebb ellenfél

Budapest korábbi főpolgármestere, Tarlós István büszke arra, hogy az elmúlt közel nyolcvan évben egyedüli konzervatívként tudott főpolgármester lenni, ráadásul kétszer is.

Úgy is mondhatjuk, elvettem a hazai ékkövüket a globalistáktól

– fogalmazott a 75 éves korábbi elöljáró, akinek időszakát alapos előkészületek és nagy fejlesztések jellemezték.

Tarlós szerint Demszky Gábor volt a legkeményebb ellenfele.

– 2006-ban Demszky valami egy százalékkal nyert, ami az előzmények ismeretében akkor éppenséggel nevezhető volt fél győzelemnek is részemről. 2010-ben aztán 24 százalék, 2014-ben pedig 13 százalékpont különbséggel nyertem, de akkor Demszky már sajnos nem indult. Érdekes, hogy a legtöbb szavazatot épp 2006-ban kaptam. Mindig a szavazatszámokkal sakkoznak, de ez butaság, mert az attól is függ, hányan indulnak a választáson és hányan mentek el szavazni. Az is érdekes, hogy Karácsony öt vagy hat százalékpontos győzelmét a liberálisok „fölényesnek” mondják, míg a 2013-as, Bokros elleni 13 százalékpontos fölényemet ugyanakkor „szorosnak” titulálták. Egyébként a legnagyobb különbségű győzelmet kerületi és fővárosi szinten is én értem el 1990 óta – mondta Tarlós István, aki felidézte, hogy akkor hagyta ott az SZDSZ-t, amikor 1994-ben összebútoroztak a szocialistákkal.

– Az én szememben az SZDSZ elárulta a rendszerváltozást – emlékezett vissza Tarlós, aki elmondása szerint 2010-ben „egy elég jóhiszemű hivatallal, egy szétzilált BKV-val, egy elvében elfuserált, 15 éve vergődő M4-es metróprojekttel és 250 milliárd forint adóssággal” vette át a fővárost 2010-ben.

Természetesen szóba került az is, milyen örökséggel adta át Budapestet utódjának.

Rendszerelvű, arányos szemléletet, és a nemzet fővárosa valós problémáival való foglalkozást, szereptévesztett imázsépítkezés helyett

– szögezte le Tarlós István, aki a legkiábrándítóbbnak a balliberálisnak mondott politikusok és tollforgatók egy részének kacifántos, sértett gőgjét érezte.

– Ami a legjobban fáj, az a Római-parti árvízvédelemmel kapcsolatos tervem részleges meghiúsítása. Ott persze azóta semmi érdemi intézkedést nem tettek – tette hozzá a korábbi elöljáró, akinek határozott véleménye van Európáról, és benne Magyarország jelenlegi helyzetéről.