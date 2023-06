Újra járhatnak hajók a Sión

Két év kihagyás után újra tudnak közlekedni a hajók a Balatont és a Dunát összekötő százhúsz kilométer hosszúságú Sió csatornán.

A csapadékos időjárásnak köszönhetően a Balaton vízszintje elérte a 120 centiméteres szabályzási szintet, így a hónap közepe táján megkezdték a vízeresztést.

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) négy új hajója közel egyhetes utazás után kedden elérte a Siófok–Kiliti-zsilipet, ahol fotók is készültek az érkező hajókról – számolt be közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat, ahol a fényképeket is közzétették.

A Bahart két új katamaránját és két új kompját szállító konvoj múlt szerdán indult el a komáromi hajógyárból a Dunán. A társaság hangsúlyozta: a hajók érkezése nagy innovációs mérföldkövet jelent a balatoni hajózásban. Negyven éve, a rendszerváltás óta nem történt ilyen léptékű fejlesztés, hiszen 1978 és 1981 között szerezte be a Bahart a jelenleg is használt három katamaránját, és a kompok átlagos életkora is ötven és hatvan év közé tehető.