Varga Judit: A migránskvóta felér egy meghívólevéllel

– Mi mindig is mondtuk, most meg megint igazunk lett, és a kvóta az kvóta marad, akárhogy is címkézzük – reagált Varga Judit igazságügyi miniszter a Hír TV Bayer show című műsorában arra, hogy az EU bevezetné a migránsok kötelező szétosztását a tagállamok között.

Ismert: a múlt héten tizenkét órán keresztül vitáztak az uniós belügyminiszterek Luxemburgban, a maratoni hosszúságú ülés végén a tárcavezetők úgy döntöttek, hogy kötelezővé tennék a migránsok szétosztását a tagállamok között, aki pedig nem fogadja be a migránsokat, azt Brüsszel megbünteti. Minden visszautasított migráns után 22 ezer eurót, azaz nyolcmillió forintot kell fizetni.

Varga Judit arról beszélt, hogy a migránskvóta felér a meghívólevéllel az embercsempészek és a migránsok számára.

– A kvóta vagy más néven egyfajta elosztási mechanizmus, az mind-mind azt az üzenetet küldi a harmadik világnak, meg az Európán kívüli világnak, hogy lehet idejönni akárhogy, mert a végén itt tudtok maradni, mert le fogunk nyomni valamelyik ország torkán. Akár oda akarsz menni, akár nem. Tehát, ez szerintem még a másik oldalról sem a legjobb megoldás, arról nem is beszélve, hogy abszolút felülírja a nemzetek szuverenitását vagy azt, amit mi arról gondolunk, hogy magunk dönthessünk arról, hogy kivel szeretnénk együtt élni – mutatott rá.

A miniszter leszögezte, hogy a migráció kérdése ismét napirendre kerül az európai országokban, ami az európai parlamenti választások kampányában is hangsúlyos kérdés lesz majd.

Varga Judit a jogállamisági eljárásokról szólva közölte: szerinte politikai nyomásgyakorlás zajlik, miközben az Európai Parlamentbe olyanok is visszaülnének, akik az elmúlt évtizedek legnagyobb brüsszeli korrupciós botrányába keveredtek.

– A jogállamisági eljárások nem szólnak másról, mint jogi köntösbe bujtatott politikai nyomásgyakorlásról

– jelentette ki.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy az az Eva Kaili támadja hazánkat, aki az elmúlt évtizedek legnagyobb brüsszeli korrupciós botrányába keveredett, és most azt tervezi, hogy szabadulás után újra aktivizálná magát mint politikus. – Ez megengedhetetlen – fogalmazott a miniszter, aki szerint vissza kell hozni a józanságot, így hamarabb megérkezhetnek az uniós források is.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: Kurucz Árpád)