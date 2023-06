Varga Judit: Szeretném, ha visszaadnánk az emberek kezébe Európát + videó

Most az a legfontosabb, hogy készüljek a következő feladatra

– fogalmazott a Hír TV Napi aktuális című műsorában Varga Judit, aki szerint a következő időszak feladta, hogy a Fidesz elnöksége eldöntse, ki legyen a párt listavezetője a 2024-es EP-választáson.

A leköszönő igazságügyi miniszter szerint minden olyan feladatot eltudtak végezni a kormányban, amelyet elvállalt. A legfontosabb, hogy sikerült megállapodni Brüsszellel az igazságügyi csomagról. Továbbá hatalmas előrelépést értek a kondicionalitással kapcsolatban is, mivel már csak a végrehajtási döntések, valamint magasabb EU-s szintű döntések vanna hátra. Az elért eredmények közül a tárcavezető kiemelte az áldozatsegítési rendszer kialakítását, valamint azt is, hogy sikerült egy történelmi léptékű bírói és ügyészi illetményemelést is végrehajtani. A gyermekvédelmi törvény kapcsán úgy fogalmazott: egy hatalmas nemzetközi lobbit lepleztek le, a törvénynek pedig egyre nagyobb elfogadottsága van.