A leendő igazságügyi miniszter szerint az igazságszolgáltatásnak nem szabad szerencsejátékhoz hasonlítania

Az Európai Unió intézményrendszere felől mindig valamiféle jogi eszközön keresztül érkezik próbálkozás szuverenitásunk csorbítására, ezért ezen a téren is erősnek kell lennie az Igazságügyi Minisztériumnak – nyilatkozta Tuzson Bence kinevezett igazságügyi miniszter a Mandinernek. A hamarosan hivatalba lépő tárcavezető szerint friss fejlemény ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság minap közölt jogállamisági jelentése, ami nem más, mint egy újabb nyomásgyakorlási eszköz. Illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során

az unió hatáskörébe nem tartozó követeléseket próbálnak érvényesíteni és a bonyolult jogi trükkökkel már az egyhangú döntési kötelezettséget is megkerülik bizonyos határozatoknál, így történt ez legutóbb a betelepítési kvóták bedobásával a belügyminiszterek tanácsában is.

Szétverik az EU intézményrendszerét

Hozzátette, ezekkel az ideológiavezérelt lépésekkel szétverik az EU intézményrendszerét, veszélyeztetik a közösség egységét, az így kierőszakolt döntéseket egyes tagállamok nem fogják végrehajtani, mert ellentétesek a saját jogrendszerükkel. – Most annak lehetünk a tanúi, hogy a nagyhatalmi érdekek kezdik megbontani a szisztémát, például a vétójognak csúfolt együttdöntési elv kikezdésével – vélte Tuzson Bence.

Felhívta a figyelmet: vigyázni kell arra is, hogy a közös uniós döntéseket, illetve igényeket ne próbáljuk meg túlteljesíteni. Ez leginkább a 2010 előtti magyar kormányokra volt igaz, amelyek alighanem ugyanannak a lobbiérdeknek akartak megfelelni, melynek nyomán az adott EU-s szabály is megszületett.

A gyermekeket meg kell védeni

Leszögezte: nem hajlandó elfogadni, hogy az isztambuli egyezmény szellemében máshogy kellene büntetni a fiú-, és másként a lánygyermek ellen elkövetett bűncselekményt. A gyermek az gyermek, és egységesen a legmagasabb szintű védelem illeti meg.

Hangsúlyozta: a lopakodó jogalkotás veszélye sejlik fel amiatt, hogy példátlan módon az Európai Unió mint szervezet nemrég csatlakozott az egyezményhez.

Így közvetlenül Magyarország még nem lett tag, ám az EU-s döntéshozatali szisztémákon keresztül beszivároghat a genderideológiai hozzáállás az egyes irányelvekbe és rendeletekbe. Ezek pedig előbb-utóbb hatással lesznek a nemzetállamok jogrendjére is, vagyis ez a riasztó precedens igenis érinti a szuverenitásunkat – mutatott rá.

A „vagyonnyilatkozati rendszer körüli mizériával” kapcsolatban emlékeztetett: a magyar szisztéma európai szinten is szigorú volt, ám kevesellték, mire átvettük az Európai Parlament szabályozását. Azt még rosszabbnak ítélték, így lényegében visszatértünk az eredeti verzió egy másik változatához, ami már megfelelt nekik.

– Erre most olvasom a jogállamisági jelentésben, hogy már megint valami gondjuk van, ami tragikomikus – jelezte Tuzson.

– A gyermekvédelemben, a szülők neveléshez való jogában, illetve a genderkérdésben vagy a migráció és a háború ügyében nem fogunk engedni. Az ellentétes lenne az alkotmányos berendezkedésünkkel

– egyértelműsítette az igazságügyi tárca várományosa.

Brüsszel újabb problémája

Kitért arra is, hogy most az alsóbb szintű bírósági ügyelosztások rendszere nem tetszik Brüsszelnek. Szerinte az ilyen támadások inkább csak ürügyet jelentenek, nem az igazságszolgáltatási rendszerről szólnak. Annak ellenére, hogy a vállalásokat teljesítették, és folyamatosan egyeztetnek az Európai Bizottsággal, Brüsszelből politikai érdekek mentén akarnak nyomást gyakorolni rájuk – vélekedett.

Kiemelte, kérésére ismét egy hagyományos, letisztult igazságügyi tárcát vezet augusztustól, a struktúráról a miniszterelnök döntött.

Fontos alapelvnek tartotta azt is, hogy

a bírák függetlensége nem az érintettek mindentől való függetlenségét jelenti, hiszen a törvények szövegének és szellemének igenis meg kell felelniük.

Szemléletváltás kell: az emberek mindennapjait befolyásoló jogi kérdésekről ne csak jogászok beszélgessenek egymás közt, hanem figyelembe kell venni azt is, hogy maguk az érintettek mit szeretnének. – Nem állhat elő olyan helyzet, hogy amikor egy állampolgár bármilyen jogvitáját az igazságszolgáltatásban akarja rendezni, máris úgy érzi, szerencsejátékban vesz részt – mutatott rá.

A személyi igazolvány kötelező közterületi meglétével kapcsolatban Tuzson Bence elmondta: a technikai lehetőség elvileg már adva van, most is a boltban mobiltelefonnal is lehet fizetni vagy egyes ügyintézési folyamatoknál azon keresztül azonosíthatják magukat az állampolgárok. A jövőben akár erre is lehetőség nyílhat.