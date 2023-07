Megint árnyékra vetődött Hadházy Ákos, Orbán Balázs szembesítette a valósággal

Összevissza hazudozik Hadházy Ákos, a sunyi sompolygó róka – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A kormánypárti politikus úgy vélte, a baloldali független országgyűlési képviselő szerint „a Harry Pottert gyermekvédelmi okokból csomagoltatja a Libri, miközben a napnál is világosabban látszik (még az általa feltöltött képből is), hogy nagy értékű, külföldi könyvről van szó, amit a piaci szokásoknak megfelelően mindig így védenek a sérüléstől.” Orbán Balázs az eset tanulságaként azt a következtetést vonta le, hogy a baloldali képviselőnek még a kérdéseit sem szabad komolyan venni, nem is beszélve az állításairól.

Beszédes, hogy még a baloldali Hvg.hu is azt írta az eset kapcsán: a közel 23 ezer forintos árból lehetett következtetni arra, hogy a könyvesbolt ezúttal nem a gyermekvédelmi törvénynek akart megfelelni.

Az igazgató bejegyzése alatt Hadházy egy kommentben ugyan félig-meddig elismerte: a Harry Potter-könyveket valóban azért csomagolták be, amit Orbán Balázs állított, de nem tágított attól a véleményétől, hogy „gyalázatos” bizonyos könyvek fóliázása a gyermekvédelmi törvény alkalmazása miatt.

Mindenesetre Hadházy félresikerült támadása arra enged következtetni, hogy a baloldali politikus nem túl gyakori látogatója, illetve vásárlója a könyvesboltoknak.

Az ügy előzménye, hogy Hadházy egy fővárosi Libri-könyvesboltban található Harry Potter-könyvekről közölt fotókat szombat esti Facebook-bejegyzésében, melyekhez azt írta, hogy „gyerekeknek és fiataloknak szánt fantazy (sic!), illetve kalandregényeket” minősítettek veszélyesnek. A baloldali képviselő szerint a könyvterjesztő-hálózat egy nemlétező fenyegetés ellen harcol, illetve „nagyon igyekszik megfelelni az őrült törvényeknek”, továbbá könyvégetést is vizionált.