Beváltotta ígéretét Novák Katalin + videó

Nagyon szép a hajad, múltkor ezt nem tudtam megcsodálni, de nagyon szépen megnőtt – köszönti Lottit Novák Katalin, ezúttal már nem a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán, hanem egy kávézóban. A köztársasági elnök Facebook-oldalán osztotta meg a találkozóról készült videót.

Vass Lotti története tavaly áprilisban kezdődött: először intenzív osztályra került, ahol tüdőgyulladással és mellhártyagyulladással kezelték, majd másnap egy képalkotó vizsgálat megmutatta, nagy baj van.

– Akkor tudtuk meg, hogy egy rosszindulatú nyirokdaganatról van szó, harmadik stádiumban van, de még nem terjedt ki a csontvelőre és az agyvelőre. Azonnal megkezdték a terápiát – idézi fel Vass Csányi Katalin, Lotti édesanyja. Az első másfél hónapban a kislány terápiája nagyon intenzív volt, nem tudott enni, néhány hét alatt 15-20 kilót fogyott, nehezen bírta a kemoterápiát. De Lotti mindebből csak annyit értett kezdetben, hogy le fogják vágni a haját. Ekkor látogatta meg őt Novák Katalin, aki megígérte neki: hamarosan egy olyan fotó is készül majd kettejükről, amin már gyógyultan, mosolygósan, visszanőtt hajjal szerepelnek rajta mindketten.

A várva várt fotó, amelyen Vass Lotti immáron gyógyultan, hajjal szerepel Novák Katalin mellett Fotó: Kékesi Donát

– Egy szülőnek három másodperce van, hogy felfogja ezeket a szavakat, aztán menni kell tovább – veszi át a szót Vass István. – Azért tudtunk továbbmenni, mert olyan ellátást kapott Lotti – és vele együtt a többi gyermek is –, hogy a szülők azt érezték, ami Magyarországon kapható, mindent megkapnak a gyerekek, és ezt teljesen komolyan mondom. Ami a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán folyik, az európai szintű gyógyítás és világszínvonal – teszi hozzá az édesapa.

Lotti rengeteg szeretetet kapott a családja mellett az osztálytársaitól is, a rajzok, bátorító levelek, fotók erőt adtak neki a gyógyulásban, de a kedvenc plüssei is mindig vele voltak, hogy átsegítsék a betegségén.

– Nehéz volt – fűzi hozzá az édesanya, aki végül lányával közösen borotválta le a haját. – Így indultunk neki, ezután már éreztem magamban és persze láttam Lottin is, hogy mi ezt a betegséget le fogjuk tudni győzni és ki is jöttünk belőle győztesen, hála Istennek! A mai napig mondják az ápolók és orvosok is, hogy Lotti esete egy orvosi csoda, és hogy nagyon ügyesen, méltósággal viselte ezt az egészet. Csinálta, mert látszott rajta, hogy ő ezt leküzdi. Ma egy éve, hogy a kezelés véget ért – összegez Vass Csányi Katalin.