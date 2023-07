Fogy a levegő Karácsony körül?

Nem először merült fel a sajtóban, hogy Karácsony mellett vagy helyett lehet másik ellenzéki jelölt is a főpolgármesteri pozícióra, legalábbis a háttérben ezzel is zsarolhatják Budapest jelenlegi vezetőjét. − Egyértelműen Bősz Anett lesz a DK főpolgármester-jelöltje, ha a párt végül úgy dönt, hogy nem áll be Karácsony Gergely mögé az önkormányzati választásokon – állították egybehangzóan lapunk baloldal belső ügyeire rálátó forrásai még tavasszal.