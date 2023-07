A helyszín a Budapest Park lesz, ahol szerdán 20 órakor Hankó Balázs, a KIM innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára és Vanó Renáta, az OH felsőoktatási elnökhelyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését.

A ponthatárváró esemény a népszerű könnyűzenei előadók fellépése mellett hasznos időtöltést is kínál, ugyanis számos felsőoktatási intézmény és az OH is információs pulttal várja az érdeklődőket – tették hozzá.