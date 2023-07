Hozta a formáját a dollármédia

Nem hazudtolta meg magát a baloldali dollármédia a múlt hétvégi, 32. tusványosi fesztiválról szóló beszámolóiban. A Hvg.hu egyik publicistája a véleménycikkében kifejtette: Orbán Viktor kiégett, „de 2040-ig még füstölne”, a külpolitikában mindent félremagyarázott, a belpolitikában pedig csak a múltról beszélt. A szerző már azzal önellentmondásba keveredett, hogy a múlttal összefüggésben a kormányfő 2040-re vonatkozó megjegyzését hangsúlyozta, de azt is figyelmen kívül hagyta, hogy a miniszterelnök a közeli jövőről is elmondta a véleményét, amikor arról értekezett, hogy jövő nyárra a magyar gazdaság visszakerülhet a növekvő pályára. A baloldali publicista arról sem vett tudomást, hogy Orbán Viktor kitartott azon korábbi véleménye mellett, mely szerint év végére egy számjegyűre csökken az infláció, ami szintén a közeli jövőre vonatkozó állítás.

A Hvg.hu azonban nem elégedett meg a kormány és a tusványosi rendezvény támadásával a véleménycikkei­ben, mivel a fesztivál válogatott pillanatait megörökítették egy videóban is. Ezt arra hegyezték ki, hogy egy kürtőskalácsárus „kamuról” beszélt a miniszterelnök felszólalása után, de bevágtak olyan fiatalt is, akinek nem volt olyan fontos a kormányfő beszéde. Emellett véleményalkotásra már nem alkalmas állapotban lévő fesztiválozókat szerepeltettek hangsúlyosan, néhány Orbán Viktort dicsérő vélemény rövid bemutatásán kívül.

Az RTL híradója Csák János kulturális és innovációs minisztert kérdezte Tusványoson, de

nem az eseményről kérték ki a tárcavezető véleményét, hanem a kínai Fudan egyetem magyarországi tevékenységéről tudakozódtak,

ami semmilyen formában nem tartozott a fesztiválon felmerült releváns témák közé. A Telex azzal támogatta meg a számukra baráti médiumot, hogy szó szerint leírták a riporter és a miniszter között zajlott dialógust.