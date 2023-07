Így tervezzünk a szabadságokkal a hosszabb iskolai szünetekben

Megjelent a kormány rendelettervezete a közoktatási intézmények jövő évi oktatási rendjéről – írta meg lapunk is. Habár egyelőre csak tervezetről van szó, a végleges jogszabály várhatóan – némileg szokatlanul – csak augusztus elején jelenik majd meg a Magyar Közlönyben, jelentősebb változásokra aligha lehet számítani. Az oktatási rend azért is különösen érdekes, mert mint emlékezetes, a 2022/2023-as tanévben az energiaárak elszabadulása miatt, takarékossági szempontból az őszi szünet elmaradt, a téli szünet viszont hosszabb lett. Most úgy tűnik, hogy a következő, 2023/2024-es tanévben őszi és téli szünet is lesz.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb dátumokat, melyeket jó, ha már most felírunk naptárunkba, hogy hozzáigazíthassuk szabadságunkat:

Iskolakezdés és évzáró

Az első tanítási nap a megszokott módon szeptember 1-je. Idén ez pénteki napra esik. Az utolsó tanítási nap június 21., ami szintén egy péntek. Ezalól kivételt jelentenek a végzős évfolyamok.

Őszi szünet 2023-ban

A tervezet idén már számol őszi szünettel. Ezelőtt az utolsó tanítási nap október 27. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap pedig november 6. (hétfő). Mivel ebben az időszakban november 1-je (mindenszentek) munkaszüneti nap, így csak négy munkanapról van szó. Érdemes még emlékeztetni, hogy

október 21-22-23., szombat-vasárnap-hétfő az 1956-os forradalom ünnepe miatt egy háromnapos hosszú hétvége.

Így ez az időszak akár egy hosszabb családi szabadságra is alkalmas lehet.

Téli szünet 2023-ban

A tervezetben a téli szünet meglehetősen hosszúra nyúlik. Utolsó tanítási napja december 20. (szerda), majd legközelebb csak 2024. január 8-án (hétfőn) kell újra a padokba ülni. Ebben az időszakban viszont két hosszú hétvégével is számolhatunk:

december 23-24-25-26., szombat, vasárnap, hétfő, kedd a szenteste és karácsony miatt négynapos, december 30-31. és 2024. január 1., szombat, vasárnap, hétfő az új év miatt pedig háromnapos hosszú hétvége.

A téli szünetre tehát összesen kilenc munkanap esik.

Tavaszi szünet 2024-ben

Legközelebb tavasszal vár hosszabb pihenő a tanulókra. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (csütörtök). Visszatérni pedig majd április 8-án (hétfő) kell az iskolába.

Ebben az időszakban március 29. viszont nagypéntek miatt munkaszüneti nap, ahogyan április elseje, húsvéthétfő is.

A tavaszi szünet tehát mindösszesen négy munkanapot ölel fel.

A tavaszi időszak kapcsán még emlékeztetnénk, hogy márciusban egy háromnapos hosszú hétvégével is kalkulálhatunk: március 15-16-17., péntek-szombat-vasárnap, az 1848-as forradalom és szabadságharc miatt.

Összességében tehát az őszi (4), a téli (9) és a tavaszi (4) szünetek idejére 17 munkanap esik.

Nyári szünet 2024-ben

A nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap a tervek szerint június 21 (péntek). Várhatóan ezután ismét a megszokott módon majd csak szeptember 1-jén kezdődik a következő tanév.

Jövő nyáron majd csak augusztusban lélegezhetnek fel kissé a szülők. Ebben a hónapban egy négynapos hosszú hétvége vár rájuk, augusztus 17-18-19-20., szombat-vasárnap-hétfő-kedd is szabad lesz. Augusztus 19. (hétfő) ugyanis pihenőnap (ezt augusztus 3-án, szombaton dolgozzuk le), augusztus 20. (kedd), az államalapítás ünnepe pedig munkaszüneti nap.

