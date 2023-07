Az időközben elfogott férfi szokatlan mértékű elégedetlenségét fejezte ki a közösségi médiában az őt érintő ügyekkel kapcsolatban, amelyek a Mohácsi Rendőrkapitányságon zajlottak. Állítása szerint a törvényes eljárások nem zárultak számára kedvezően, ezért számos posztban bírálta az őt tájékoztató alezredest és a Mohácsi Rendőrkapitányságot.

A mohácsi rendőr jelezte a parancsnokának, aki bevonta az ügybe a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) védelmi tisztjeit, hiszen egyik alapfeladata a titkosszolgálati módszereket is alkalmazó szervezetnek a védett állományba tartozók védelme.

A védelmi tisztekkel szorosan együttműködve a Pécsi Rendőrkapitányság nyomozói beazonosították, majd elfogták a gyanúsítottat és hivatalos személy sérelmére elkövetett zaklatás bűntette miatt büntetőeljárást indítottak ellene.

A mohácsi ügy csak egy azon esetek közül, amikor az NVSZ megvédi a védett állományba tartozókat.

Mint azt Pap Judit, az NVSZ szóvivője elmondta a Magyar Nemzetnek: megvédik a védett állományba tartozókat, amennyiben hivatásukkal összefüggésben őket vagy hozzátartozójukat fenyegetés éri. Kollégái a szükséges képzettséggel, tapasztalattal és speciális eszközökkel rendelkeznek.

A tapasztalatok szerint a védett állományt érő támadások az alábbi típusokba sorolhatók:

– A védett állomány tagjának sérelmére elkövetett bűncselekmény elkövetőjének elfogása (például egy pécsi edzőteremben rendőrt fenyegető férfi elfogása).

– A védett állomány tagját a munkája miatt koholt vádakkal illetik; ebbe az esetben az NVSZ tisztára mossa a nevét, megvédi a becsületét.

– A védett szerv sérelmére követnek el bűncselekményt: visszaélnek a szervezet nevével, amely alkalmas a szervezetbe vetett bizalom csorbítására. Ebbe a körbe tartozik például a magukat rendőrnek kiadó csalók elfogása.

Ugyancsak idetartozik például az Országos Vízügyi Főigazgatóság nevével visszaélve elkövetett csalás.

– Internetes támadások az informatikai rendszerek ellen (például a KRÉTA rendszer elleni támadás).

– Fizikális támadás (például rálőttek a rendőrség épületére).

Megelőzés

– A védett állomány számára rendszeresen megtartott előadásaink során hangsúlyozzuk az NVSZ védelmi funkcióját, és azt kérjük, hogy haladéktalanul jelezzék nekünk a legkisebb incidenst is. Működésünkkel, napi gyakorlati munkánkkal kapcsolatban több esetben adunk részletes felvilágosítást, válaszolunk a felmerülő kérdésekre, problémákra. Ennek során tájékoztatást adunk arról is, hogy munkájukból adódóan milyen veszélyek fenyegetik őket, és ezek kezelésében hogyan tudunk segítséget nyújtani számukra – részletezte Pap Judit alezredes, NVSZ-szóvivő.

A védett szervek és állománycsoportok tagjainak védelme érdekében minden esetben soron kívül meghallgatják az érintett személyt, hogy teljeskörűen tisztázzák, mi is történt. A kapcsolatfelvételt követően azon ügyekben, ahol a közvetlen támadás esélye fennáll, kockázatelemzést, kockázatértékelést végeznek. Az intézkedésekkel párhuzamosan azonnal 24 órás védelmi tiszti elérhetőséget nyújtanak a fenyegetettnek.

Az NVSZ védte szerveket több esetben fenyegették meg robbantással. Ezekben az ügyekben a munkatársak, valamint az ügyfelek életének és testi épségének megóvása érdekében a társszervekkel együttműködve a szükséges intézkedéseket azonnal megteszik, törekszenek az elkövető mihamarabbi felderítésére. A fenyegetések ezidáig valótlannak bizonyultak, azonban jelentős fennakadást okoztak a védett szervek feladatellátásában.

Fenyegetések e-mailben

Egyre nagyobb kihívást jelentenek az elektronikus formában érkező, akár több e-mail címre is elküldött fenyegetések, amelyek felderítéséhez az NVSZ speciális kiberfelderítési egysége nyújt segítséget. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a védett szerveket ért informatikai támadások. A „hackerek” különböző motivációtól vezérelten kihívást látnak abban, hogy állami szervek informatikai rendszereit ellehetetlenítsék. A támadásokat követően az NVSZ kiberfelderítési főosztályának köszönhetően, valamint a társszervekkel szorosan (KR NNI kiberbűnözés elleni főosztály, BRFK kiberbűnözés elleni osztály) együttműködve azonosítják be, majd fogják el az elkövetőket.

Visszaélések nevekkel

Kiemelt figyelmet fordítanak az egyes szervek – jellemzően vezető beosztású – munkatársainak nevével történő visszaélésekre is. Ezen cselekményeket általában anyagi haszonszerzés céljából követik el, egy bizonyos terméknek akarnak az elkövetők megfelelő „marketinget” biztosítani. Ezen túl az indítékok között megjelent a munkatárs „bosszantása” is (számára a hivatali címére különböző csomagok, szolgáltatások utánvétes megrendelése), illetve alkalmanként a munkatárs dehonesztálása vagy diszkreditálása is cél lehet. (Az illető nevével Facebook-profilt hoznak létre, majd „kétes profilokat” jelölnek be). Az „elkövetőket” rendszerint azonosítják, majd a szükséges intézkedéseket megteszik.