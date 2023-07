Lefasisztázta a Fradi-ultrákat a momentumos botránypolitikus + videó

Az Amnesty rendőrségi feljelentést is tett az ügyben, mondván, a pad egy olyan jelkép, amelyet közösen kell megvédeni. Ezután a pad még piros-fehér zöld színű is volt, ugyanis a Mi Hazánk Mozgalom nemzeti színűre festette a hányatott sorsú padot, amely rövid időre hagyományos színekben, barna deszkákkal és fekete korlátokkal is látható volt. Múlt pénteken a IX. kerület önkormányzat munkatársai elvitték a Tompa utcai padot, amit Baranyi azzal indokolt, hogy a pad megsérült a sok átfestés miatt. Emiatt a padot rendbe teszik, utána pedig egy pályázat nyertesének kérése alapján újrafestik.

A mai napra pedig ismeretlenek egy szivárványos széket helyeztek el a Tompa utcában, amiről Baranyi Krisztina is büszkén számolt be.

Borítókép: Bedő Dávid az idei Budapest Pride felvonuláson (Fotó: Facebook)