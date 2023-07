Márki-Zay szerint ő csak megtippelte Karácsony kampánytámogatását

Nem tudott a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti előválasztási kampányába érkezett 506 millió forintról Márki-Zay Péter – állította a baloldal tavalyi választáson megbukott miniszterelnök-jelöltje a Hír TV Napi Aktuális című műsorában.

Szerinte először 200 milliót mondott, de aztán látta, hogy „nagyon komoly kampányt” folytatott a főpolgármester és csak ennek hatására taksálta Karácsony kampánypénzét 500 millióra. Később a hódmezővásárhelyi polgármester úgy emlékezett, hogy amikor 500 milliót mondott, az 2021. szeptembere körül lehetett, Karácsonyék pedig a következő fél évben összesen költöttek ennyi pénzt.

Azt ő nem tudhatta szeptemberben, hogy fél évvel később a számlák elérik az 500 milliós összeget – magyarázkodott a hódmezővásárhelyi polgármester.

Érdemes felidézni, hogy Márki-Zay 2021. októberében az ATV-ben azt mondta: Karácsony Gergely 500 millióért ért nem sokkal jobb eredményt, mint ő, miközben ő csak 20 milliót költött a kampányára. (Az alábbi videóban 22:40-től.)

Hozzátette, nincs oka megkérdőjelezni Karácsony tisztességét, de Márki-Zay csak a saját mozgalmának a kampányáért vállalja a felelősséget, és minden rendben volt az MMM elszámolásával és kampányköltéseivel kapcsolatban, amiről állítása szerint pénteken kapták meg erről a NAV-jelentést. Arról is beszélt, hogy ő is hibázott, ahogy mások is, ő tanult a hibáiból, de a hatpárti összefogás hibáiért nem vállalja a felelősséget.

Kitért arra is, hogy új pártja legalább egy képviselőt szeretne az uniós parlamentbe küldeni és szeptember 16-án fogják tartani az alapító kongresszust. – Itt döntik el, ki menne Brüsszelbe, de Márki-Zay terve az, hogy Hódmezővásárhelyen polgármestereként folytatná tevékenységét – szögezte le.