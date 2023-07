Két körözött bűnözőt fogtak, a testvérüknek adták ki magukat

Két magyar elfogatóparancs is érvényben volt a férfi ellen, aki nem kezdte meg a pénzmosás és csalás miatti börtönbüntetésének letöltését, miközben a német hatóságok vagyon elleni bűncselekmények miatt adtak ki ellene európai elfogatóparancsot. A 44 éves S. Róbert nyomára a főváros XX. kerületében bukkantak, ahol június 28-án a budapesti nyomozók egy buszmegállóban fogták el – írta a Police.hu.

A férfi először testvére személyi igazolványával próbálta igazolni magát, de a rendőröket nem tudta megtéveszteni, és büntetés-végrehajtási intézetbe vitték, hogy megkezdje szabadságvesztésének letöltését.

Testvére adatainak felhasználása miatt közokirat-hamisítás gyanúja miatt is eljárás indul ellene.

A nyomozók a XIII. kerületben fogtak el egy 32 éves férfit, aki ellen csalás miatt négy, míg kiskorú veszélyeztetése miatt egy elfogatóparancs volt érvényben. Először K. Dávid is tett egy bátortalan kísérletet, hogy testvére keresztnevét mondja be az igazoltatáskor, de gyorsan belátta, hogy értelmetlen lenne ezzel újabb bűncselekményt elkövetni. A rendőrök őt is őrizetbe vették.