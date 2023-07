Nagyon megvertek egy kilencéves kislányt Esztergomban

Amikor Noémi számon kérte a többieket, a fiatalok megijedtek, aki pedig bántalmazta a kislányt, el is szaladt. Akik a helyszínen maradtak, elmondták, hogy az áldozatot örökbe fogadták, és kiderült az is, hogy nemcsak ezt a lányt, hanem a testvéreit is sűrűn megverik a kinézetük miatt.

„Vigasztaltam szegény kislányt, aki borzasztóan sírt. Ekkor vettem észre, hogy a keze tele van sérüléssel. Azt mondta, hogy ezek korábbi verésből származnak…” – részletezte a szemtanú, aki beszélt a szomszédokkal is, akik azt mondták, hogy tudnak a bántalmazásról. „Számomra ez felháborító, hogy senki nem tesz semmit, és hagyják, hogy ez történjen!” – fakadt ki Noémi.