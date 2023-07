Négy pont, ami léket üt Karácsony védekezésén

Immár több mint két hete tart a baloldal legújabb finanszírozási botránya. Lapunk összeszedte mindazt, amit eddig tudni lehet az ügyről, aminek ezúttal Karácsony Gergely a főszereplője.

A tények

Miután a Nemzeti Információs Központ (NIK) feloldotta a 2022-es magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolásával kapcsolatos titkosszolgálati jelentés titkos minősítését, kiderült, hogy Karácsony Gergely választási kampányszervezetének, a 99 Mozgalomnak a bankszámlájára több mint félmilliárd forint érkezett 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között. Perjés Gábor, Karácsony párbeszédes párttársa, II. kerületi önkormányzati képviselő tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be a számlára. A tranzakciók nagyobb része valutában történt. A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.

Mit állít Karácsony? I.

Miután a baloldal kampányfinanszírozási ügyéről szóló titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra került, Karácsony Gergely azzal állt elő, hogy az előválasztási kampányát támogató 99 Mozgalomhoz zárt adománygyűjtő ládákon keresztül jutott el az 506 millió forint. Karácsony állítja, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történt.

Mit állít Karácsony? II.

Néhány nappal később a főpolgármester interjút adott az Index és az ATV közös podcast műsorában, ahol nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy miért azután érkezett az egyesület számlájára több mint 450 millió forint, hogy ő már visszalépett az előválasztáson. Amikor a riporter ismét nekiszegezte a kérdést: el tudja-e képzelni, hogy valaki úgy támogatta Karácsony Gergely kampányát, hogy már rég visszalépett a jelöltségtől, a főpolgármester csak annyit mondott: „hát azt nem tudom, hogy ez időben hogyan néz ki”.

Ugyanebben a műsorban a korábbi állítását már lényegesen árnyalta, ugyanis az első nyilatkozatában mikroadományokról beszélt, amit zárt adománygyűjtő ládákban kalapoztak össze, majd itt már egészen mással állt elő. Arra a riporteri felvetésre, hogy nem sokan járnak kampányrendezvényekre euróval a zsebükben, Karácsony azt felelte:

Nyilván vannak gazdag emberek, akik euróban tartják a pénzüket, vagy egyébként magyar állampolgárok, vagy nem magyarok, nem tudom…

Karácsony ezzel két fontos részletet is elárult: egyrészt cáfolta a mikroadományokat, hiszen gazdag emberekről beszélt, akik euróval támogatták a kampányát, másrészt elszólta magát, hiszen azt is felvetette, hogy lehettek külföldi állampolgárok a rejtélyes adományozók között.

Mindeközben csak úgy sorjáznak a főpolgármestert cáfoló mozzanatok.

1. Hiányzó jegyzőkönyvek

A napokban újabb fejlemények erősítették a gyanút, hogy a főpolgármester valótlanságokat állít. Az adománygyűjtés szabályait részletező kormányrendelet kimondja többek között azt is, hogy a gyűjtőláda felnyitásakor az adománygyűjtő szervezet erre feljogosított legalább két képviselőjének jelen kell lennie, akik jegyzőkönyvet vesznek fel a gyűjtőláda állapotáról, az abban talált adomány mennyiségéről (címletek szerint vagy leltár szerint), ezt követően gondoskodnak az adományozott szervezet könyveibe történő bejegyzéséről. A mai napig azonban Karácsonyék nem mutattak be ilyen jegyzőkönyvet, és gyűjtőládát sem látott senki.

2. A 123 millió forintos kérdés

Az adománygyűjtésről szóló magyarázat valóságtartalmát erősen megkérdőjelezik egyéb tények is, például azok az adatok, amelyeket maga a 99 Mozgalom rögzített az éves beszámolóiban. Az idén június 6-án közzétett újabb pénzügyi beszámoló szerint az egyesület 2022-ben 390 millió forintnyi bevételhez jutott, amit már adományként tüntettek fel. Külön érdekesség, hogy itt már a 2021-es mintegy 263 millió forintot is adományként jegyzik, noha egy évvel korábban a támogatások rovatban szerepelt a tetemes összeg. Mindenesetre 2022-ben a Perjés Gábor nevére bejegyzett egyesület kiadásként 367 millió forintot írt a dokumentumba, így elvileg az „adománygyűjtő dobozokban” 22,6 millió forint maradt. Ha összevetjük a 99 Mozgalom pénzügyi beszámolóját a titkosszolgálati jelentéssel, akkor további százmillió forint eredete és sorsa vész homályba. A NIK-féle dokumentum szerint ugyanis Perjés Gábor 2022-ben összesen 243,5 millió forintot fizetett ki Karácsony kampányára. A beszámolójukban azonban 367,3 millió forintnyi „anyagi ráfordítást” dokumentáltak, ami 123,8 millió forintnyi kérdést vet fel. Ha ebből levonjuk azt a 22,6 milliót, amit az egyesület tárgyévi eredményként feltüntetett, 101 millió forint sorsa továbbra is kérdéses.