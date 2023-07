Önmagát buktatta le Karácsony + videók

A műsorvezető kételyeit sem sikerült eloszlatni, mert feltette az újabb kérdést: „El tudja képzelni, hogy valaki úgy adott pénzt Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányára, hogy ön már nem volt miniszterelnök-jelölt?” Ekkor zökkent ki a szerepéből az addig sem túlságosan magabiztos főpolgármester. Másodpercekig csak kereste a szavakat, majd hebegve-habogva azt mondta: „…az, azt nem tudom, hogy ez időben hogyan néz ki, tehát…”

Ekkor Rónai megkímélve a teljesen „szétesett” Karácsonyt a további kínos magyarázkodástól, közbevetette, hogy talán meg kellene szólalnia Perjés Gábornak is az ügyben. Erre a főpolgármester – az előző jelenetet tekintve komikus módon – azt mondta, hogy

Perjés kevésbé viseli jól az ilyen médiaszerepléseket.

Később, némi kitérővel a műsorvezető visszatért egy kérdés erejéig a félmilliárdos kampánypénzre, azt tudakolta, hogy maradt-e még abból az összegből, ami akkor érkezett a 99 Mozgalomhoz, amikor már nem is volt választási kampány. Karácsony ekkor is zavarba jött, előbb értetlenkedett, mondván, hogy nem tudja, mire gondol Rónai, majd, amikor még konkrétabban megismételte a kérdést, miszerint „2022 tavaszán még érkezett egy csomó pénz a számlára”, a főpolgármester azt felelte, ezt azért kapták, hogy kifizessék a kampányban lévő adósságaikat.

Ez a kijelentés egyértelműen cáfolja Karácsonyék korábbi magyarázkodását, amely arról szólt, hogy a kampány során gyűjtötték össze az 506 millió forintot. Ha viszont ez igaz, akkor az vet fel kérdéseket, hogy miért hónapokkal később fizette be Perjés Gábor a mozgalom számlájára.

De nem csak az adománygyűjtés időszakának meghatározásával vannak hitelességi problémák. Ez az állítás, ami a műsorban többször elhangzott, és amit Karácsony a válaszaival megerősített, amely szerint a legnagyobb összeg 2022 tavaszán érkezett, magát az adománygyűjtésről szóló magyarázatot is erősen kétségessé teszi, hiszen akkor már régóta nem zajlott gyűjtés, de nem is életszerű, hogy magánszemélyek, szimpatizánsok utólag adnának százmilliókat egy régen lezárult kampányra.

Az interjúból az a kép rajzolódik ki, hogy Karácsony Gergely előválasztási kampánya csak a fedősztori lehet, valójában ez a félmilliárdos támogatás is része annak a dotációnak, amire korábban már fény derült, és amelynek során a dollárbaloldal 4 milliárd forintnak megfelelő pénzt kapott, döntően a tengeren túlról. De mindenképpen tisztázásra vár sok gyanús körülmény a Kilencvenkilenc Mozgalom 506 milliós kampánypénzével kapcsolatban is, hiszen többek között a pénzmosás gyanúját is felvetik a történtek.