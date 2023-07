„Orbán Viktor, ne feledd, ez nem a te országod!” + videó

Román nacionalista tüntetők érkeztek Tusnádfürdőre, a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor helyszínére, akik folyamatosan az Orbán Viktor beszédére érkező magyar résztvevőket provokálták. A rendőrség nagy erőkkel igyekezett fenntartani a rendet, a provokátorok azonban kérdőre vonták őket.

Ti milyen nemzetiségűek vagytok? Kivel tartotok?

– faggatták a hatóságot a Nemzet Útja és az Ortodox Testvériség nacionalista szervezet tagjai. A Székelyhon.ro beszámolója szerint a nacionalisták a miniszterelnök beszédére is próbáltak bejutni, ez azonban csak néhányuknak sikerült. „Orbán Viktor, ne feledd, ez nem a te országod!” – hangoztatta az egyik provokátor. A kormányfő – aki mindezek ellenére zavartalanul jutott be az előadás helyszínére – külön „üdvözölte” a látogatása miatt érkezett románokat, majd köszönetet mondott a román hatóságoknak is, amiért biztosítják a rendet.