Brüsszel kéri az adórendszer felülvizsgálatát, de a családi kedvezmények maradnak

Az elmúlt hetekben ellenzéki hírportálok arról kezdtek cikkezni, hogy a Pénzügyminisztériumban a személyijövedelem-adózás (szja) átalakítását tervezik, munkacsoportok vizsgálják felül a jelenlegi szabályokat. A média után baloldali politikusok is elkezdték terjeszteni, hogy a családi adókedvezményekhez hozzányúl a kormány: Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselő például megszorításokat jósolt a közösségi oldalán. A DK pedig válaszokat vár a kormánytól, hogy mi lesz a családi adókedvezménnyel.

Arató Gergely és az Árnyékkormány válaszokat vár a családi adókedvezményekkel kapcsolatban. Forrás: Képernyőkép/Facebook

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára egyébként egy lapunknak adott interjúban pár hete világosan elmondta, hogy milyen munkacsoportok alakultak a tárcán belül. – A minisztériumban folyamatosan dolgozunk azon, hogy az adózóknak és a vállalkozásoknak minél kevesebb adminisztrációs kötelezettségük, ebből fakadó kiadásuk legyen. A közelmúltban megalakítottuk a jövedelemadózás egyszerűsítését célzó munkacsoportot a Helyreállítási és ellenálló képességi terv (RRP) program keretében. Emellett a kormány létrehozta javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző testületként az Eseményalapú adatszolgáltatási platform megvalósításáért felelős tárcaközi bizottságot, az Emapot. A két szakmai testület több, az adórendszert érintő célt is kitűzött, amelyeknek fókuszában az adóegyszerűsítés, a vállalkozások adminisztrációs költségeinek csökkentése, digitalizáltságuk javítása, valamint az adóelkerülési lehetőségek további szűkítése áll – jelezte az államtitkár.

Tényleg megszűnik a családi adókedvezmény?

A Magyar Nemzet most a keringő hírekkel kapcsolatosan megkereste a Pénzügyminisztériumot, hogy várhatók-e változások a családi adózásban. A tárca válaszában közölte, hogy

Brüsszel követelésére zajlik bizonyos közkiadások felülvizsgálata, a munkacsoportok ezért alakultak.

– Mint ismert, az Európai Bizottság a rezsicsökkentés eltörlésére és a családtámogatási rendszer felülvizsgálatára szólította fel Magyarországot, a kormány azonban egyértelművé tette, hogy semmilyen megszorítást nem hajlandó végrehajtani. A háborús idők ellenére is megvédjük a rezsicsökkentést és a családtámogatásokat is, emellett továbbra is csökkenő pályán tartjuk az államadósságot – tette világossá a kormány alapállását a Pénzügyminisztérium.

Felidézték, hogy a kormány adópolitikája 2010 óta következetes: a munkát terhelő adók csökkentése áll a középpontjában.

– Magyarországon a munkavállalók jelenleg is Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját fizetik, a magyar családtámogatási rendszer pedig ugyancsak egyedülállóan kedvező Európában. A kormány minden, az adó- és családpolitikájával összhangban álló javaslatot megvizsgál az adózás további egyszerűsítése érdekében; a felálló munkacsoportok is ezt a célt szolgálják, de megszorítást nem vagyunk hajlandóak végrehajtani – részletezték a válaszban.

A költségvetés garantálja, hogy maradnak a családi kedvezmények

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a már elfogadott jövő évi költségvetés garantálja, hogy

marad a családi adórendszer, a családi adókedvezmények, a 25 év alattiak, a 30 év alatti anyák, és négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége is.

– A családtámogatások védelme a 2024-es költségvetésben is biztosított. A családi adókedvezmények és támogatások összege eléri a 3300 milliárd forintot, ami három és félszer több, mint 2010-ben volt – tájékoztatta lapunkat a tárca.

